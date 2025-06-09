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Происшествия

Это ужас: туши мертвых коров неизвестные выбросили на окраине Абая

туши мертвых коров неизвестные выбросили на окраине Абая, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 01:01 Фото: pixabay
Ветеринарные инспекторы ищут тех, кто выбросил туши животных на окраине Абая. Пугающую картину увидели местные активисты и подняли шум: требуют, как можно скорее утилизировать мертвых коров, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказали КТК.

"Это ужас, здесь невозможно находиться! Вот это захоронение трупов. Это вы так захороните?!" – возмутились местные жители.

Люди напуганы, что из-за жары туши начали быстро разлагаться и течь. В округе стоит жуткий запах. Место атаковали полчища насекомых. По словам жителей, там нередко пасется скот. И эти туши могут спровоцировать вспышку инфекций. Неизвестно, что стало причиной гибели сразу семи буренок. Чиновники о находке, кажется, узнали из видеоролика. Они не знают, откуда там взялись мертвые коровы. Но их уже убрали, а место обработали.

Отмечается, что виновным грозит штраф – до 800 тыс. тенге.

"По словам очевидцев, кто-то на грузовой машине приехал на мусорный полигон, выбросил животных и уехал. Предварительно сняв с ушей бирки с регистрационными номерами, чтобы мы не могли найти владельцев этих коров. Сейчас выясняем, кто это был. Животных утилизировали по всем санитарным нормам, а место будет обработано дезинфицирующим средством". Руководитель Абайской районной ветеринарной станции Азамат Саменбаев

Ранее сообщалось, что опасная инфекция убила коров в Актюбинской области.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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