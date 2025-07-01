Госорганы Казахстана поддержали строительство завода каменной ваты около Караганды

В Карагандинской области успешно решен вопрос о предоставлении земельного участка для строительства нового завода по производству утеплителя из каменной ваты.

Реализация проекта стала возможна благодаря слаженной работе государственных органов, прокуратуры Карагандинской области, Центра обслуживания инвесторов и акимата.

Компания ТОО "Karaganda Insulation", выступающая инвестором, обратилась за поддержкой после того, как получила два отказа в согласовании заявки от Комитета по управлению земельными ресурсами.

Проблема заключалась в сложностях правового толкования норм законодательства. Госструктуры оперативно подключились к поиску решения: было организовано совещание с участием всех заинтересованных сторон, где удалось выработать единую позицию.

"В ходе изучения документов установили, что государственный орган неправильно истолковал и применил нормы Земельного кодекса, что явилось причиной необоснованного отказа ТОО "Karaganda Insulation" в согласовании предоставления земельных участков в качестве натурного гранта", – сообщила Анна Рудавина, старший помощник прокурора Карагандинской области.

По ее словам, после этого прокуратура направила официальное письмо в Комитет по управлению земельными ресурсами.

Благодаря принятым мерам ситуация была урегулирована, и компания получила необходимое согласование. Решению вопроса способствовало тесное взаимодействие госорганов.

Региональный директор АО "НК "Kazakh Invest" по Карагандинской области Мади Исекеев отметил:

"Партнерство между бизнесом и государством – это не просто важный, а ключевой элемент успешной реализации инвестиционных проектов. Практика показывает, что даже при наличии заинтересованного инвестора многие вопросы, от предоставления земельного участка до подключения инфраструктуры и получения преференций, требуют тесного взаимодействия всех сторон".

По его словам, Центр обслуживания инвесторов и регулярные инвестиционные штабы при акимате позволяют быстро реагировать на возникающие проблемы и обеспечивают устойчивое сопровождение проектов. Такой подход формирует доверие бизнеса и способствует формированию благоприятной инвестиционной среды.

Как отметил генеральный директор ТОО "Karaganda Insulation" Дмитрий Салихов, участие госструктур стало решающим фактором в продвижении проекта:

"После очередной подачи заявки сотрудники Центра обслуживания инвесторов и прокуратуры сопровождали ход решения нашего вопроса. В итоге мы заключили инвестиционный контракт, оформили земельный участок и готовы приступить к строительству завода".

Также было проведено внутреннее проектирование, земельные и подготовительные работы, а из 10 претендентов компания выбрала местную подрядную организацию, которая займется строительством. По словам представителей компании, этот выбор позволит не только оптимизировать затраты, но и поддержать региональный бизнес.

Сама площадка для завода расположена в 20 км от города Караганды, что частично позволяет использовать существующую инфраструктуру, включая инженерные сети. Участок был предоставлен инвестору государством на льготных условиях в виде натурного гранта (временного безвозмездного пользования с последующим оформлением).

Общий объем инвестиций в проект составит около 57 млрд тенге. После запуска завода будет создано свыше 180 постоянных рабочих мест, еще порядка 1,5 тысячи человек будут задействованы в подрядных организациях. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на апрель 2026 года. Предприятие будет выпускать порядка 1,2 млн кубометров каменной ваты в год.

Проект, по оценке экспертов, окажет заметное влияние на экономику региона. Он поспособствует развитию промышленной базы, привлечению дополнительных инвестиций и увеличению налоговых поступлений. Кроме того, запуск завода активизирует развитие сопутствующей инфраструктуры, повысит спрос на местные услуги и создаст условия для передачи технологий.