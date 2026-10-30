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Болат Акчулаков ознакомился с ходом строительства завода "Силлено"

Болат Акчулаков ознакомился с ходом строительства завода, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 20:50 Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Аким Атырауской области Болат Акчулаков ознакомился с ходом строительства завода по производству полиэтилена "Силлено" мощностью 1,25 млн тонн в год, сообщает Zakon.kz.

В ходе рабочей поездки обсуждались темпы строительно-монтажных работ, обеспечение будущего производства электроэнергией и водой, а также участие казахстанских компаний в реализации проекта.

Генеральный директор ТОО "Силлено" Мухтар Авутбаев представил информацию о текущем статусе строительства и монтаже технологического оборудования. В настоящее время общий прогресс реализации проекта составляет 40,9%.

Болат Акчулаков ознакомился с ходом строительства завода, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 20:50

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Работы ведутся на объектах пиролиза, полимеризации и общезаводского хозяйства. Завершена установка в проектное положение первой крупногабаритной технологической колонны фракционирования этилена высотой 101,8 м.

Продолжается монтаж печей и криогенных резервуаров, а также строительство производственных объектов и инженерной инфраструктуры.

Болат Акчулаков ознакомился с ходом строительства завода, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 20:50

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Отдельное внимание Болат Акчулаков уделил обеспечению будущего производства электроэнергией и водой. Аким поручил представить расчеты максимальной потребности предприятия в электроэнергии и техническую документацию по предусмотренному проектом энергетическому оборудованию.

"Необходимо видеть полную картину: на основании каких документов и с учетом какого оборудования рассчитана потребность в электроэнергии. Если собственных ресурсов окажется недостаточно, это может создать серьезные проблемы. Импорт электроэнергии обходится дорого, поэтому важно заранее понимать, откуда мы будем получать необходимые объемы. Аналогичный подход должен быть и к вопросу водоснабжения", – подчеркнул Болат Акчулаков.
Болат Акчулаков ознакомился с ходом строительства завода, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 20:50

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Кроме того, аким области поручил обеспечить соответствие объектов инфраструктуры установленным требованиям. В частности, рассмотрен вопрос строительства капитального здания полицейского поста на территории проекта.

На строительной площадке мобилизовано более пяти тысяч человек и свыше 500 единиц специальной техники. На пике строительства планируется задействовать порядка 15 тысяч работников.

Болат Акчулаков ознакомился с ходом строительства завода, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 20:50

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

После ввода завода в эксплуатацию будет создано более одной тысячи постоянных рабочих мест. Подготовка будущих кадров ведется уже сейчас: формируется пул молодых специалистов из числа выпускников вузов и колледжей, в том числе Атырауской области.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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