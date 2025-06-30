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События

Пристройку к школе и землю незаконно продали в Караганде: отменено постановление акимата

Пристройку к школе и землю незаконно продали в Караганде: отменено постановление акимата, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 09:46 Фото: Telegram/GenPr
В Караганде по иску прокуратуры государственное имущество возвращено в коммунальную собственность, сообщает Zakon.kz.

Подробностями 30 июня 2025 года поделились в прокуратуре Карагандинской области:

"По иску прокуратуры района им. Казыбек би Караганды специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области признал недействительными сделки купли-продажи недвижимого имущества и земельного участка. Поводом для обращения в суд стали нарушения при приватизации двухэтажной пристройки к средней школе №16 площадью 1165,79 кв. м и передаче земельного участка площадью более 1 га".

Установлено, что объект, находившийся на балансе школы, не подлежал приватизации, поскольку образовательное учреждение продолжает функционировать. Сделка была проведена с нарушением требований действующего законодательства.

"Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, признал недействительными договоры купли-продажи, отменил соответствующее постановление акимата Караганды. Имущество возвращено в государственную коммунальную собственность".Прокуратура Карагандинской области

Отмечается, что решение вступило в законную силу 20 июня 2025 года.

23 января 2025 года стало известно, что в Караганде в государственную собственность был возвращен кинотеатр им. Ленина, переданный с нарушением законодательства.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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