Пристройку к школе и землю незаконно продали в Караганде: отменено постановление акимата

В Караганде по иску прокуратуры государственное имущество возвращено в коммунальную собственность, сообщает Zakon.kz.

Подробностями 30 июня 2025 года поделились в прокуратуре Карагандинской области:

"По иску прокуратуры района им. Казыбек би Караганды специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области признал недействительными сделки купли-продажи недвижимого имущества и земельного участка. Поводом для обращения в суд стали нарушения при приватизации двухэтажной пристройки к средней школе №16 площадью 1165,79 кв. м и передаче земельного участка площадью более 1 га".

Установлено, что объект, находившийся на балансе школы, не подлежал приватизации, поскольку образовательное учреждение продолжает функционировать. Сделка была проведена с нарушением требований действующего законодательства.

"Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, признал недействительными договоры купли-продажи, отменил соответствующее постановление акимата Караганды. Имущество возвращено в государственную коммунальную собственность". Прокуратура Карагандинской области

Отмечается, что решение вступило в законную силу 20 июня 2025 года.

23 января 2025 года стало известно, что в Караганде в государственную собственность был возвращен кинотеатр им. Ленина, переданный с нарушением законодательства.