Громкое решение суда в Шымкенте: приватизация водоканала отменена

В Шымкенте в собственность государства вернули объекты водоснабжения и водоотведения, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу 30 июня 2025 года, с 2004 года объекты водоснабжения Шымкента находились в управлении ТОО "Водные ресурсы – Маркетинг", в котором государственная доля составляла лишь 22%.

"Проведенный Департаментом АФМ по Шымкенту анализ финансовой деятельности предприятия выявил признаки убыточности при наличии сомнительных финансовых операций, связанных с аффилированными структурами. Выявленные нарушения законодательства, включая несоответствие Водному кодексу и процедурные отклонения при приватизации, а также факты неэффективного управления, стали основанием для передачи материалов в акимат с целью возврата объектов водоснабжения и водоотведения в собственность государства", – сказано в сообщении.

В итоге Специализированный межрайонный экономический суд вынес решение о признании приватизации объектов водоснабжения и водоотведения недействительной и возврате государству.

По предварительным данным акимата города, ожидаемая сумма снижения тарифа на воду составит не менее 30%.





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