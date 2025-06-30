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События

Громкое решение суда в Шымкенте: приватизация водоканала отменена

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 11:02 Фото: unsplash
В Шымкенте в собственность государства вернули объекты водоснабжения и водоотведения, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу 30 июня 2025 года, с 2004 года объекты водоснабжения Шымкента находились в управлении ТОО "Водные ресурсы – Маркетинг", в котором государственная доля составляла лишь 22%.

"Проведенный Департаментом АФМ по Шымкенту анализ финансовой деятельности предприятия выявил признаки убыточности при наличии сомнительных финансовых операций, связанных с аффилированными структурами. Выявленные нарушения законодательства, включая несоответствие Водному кодексу и процедурные отклонения при приватизации, а также факты неэффективного управления, стали основанием для передачи материалов в акимат с целью возврата объектов водоснабжения и водоотведения в собственность государства", – сказано в сообщении.

В итоге Специализированный межрайонный экономический суд вынес решение о признании приватизации объектов водоснабжения и водоотведения недействительной и возврате государству.

По предварительным данным акимата города, ожидаемая сумма снижения тарифа на воду составит не менее 30%.


А в Караганде в частные руки ушли двухэтажная пристройка к школе и земельный участок. После вмешательства прокуроров имущество вернули государству

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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