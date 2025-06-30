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События

Токаев дал неделю: Администрацией президента выявлены системные проблемы в силовых органах

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 16:08 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
По поручению главы государства, данного на заседании расширенной коллегии от 23 июня 2025 года, Администрацией президента проанализирована деятельность правоохранительных органов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 30 июня, проинформировали в пресс-службе президента:

"Наряду с недостатками, характерными только для определенных силовых органов, также определены общие проблемные направления, которые напрямую влияют на эффективность работы. По результатам анализа выработаны конкретные предложения по устранению недостатков, отработку которых ответственные государственные органы должны будут обеспечить в кратчайший срок".

О принимаемых мерах, имеющихся результатах и соответствующих выводах будет доложено главе государства.

"Контроль за надлежащим исполнением поручения и в дальнейшем будет обеспечиваться Администрацией президента", – добавили в пресс-службе.

23 июня 2025 года Касым-Жомарт Токаев дал неделю на разбор проблем в работе правоохранительных органов.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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