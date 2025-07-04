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Финансы

Теневая экономика в Казахстане: путь от системной проблемы к управляемому риску

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 11:01 Фото: pixabay
С 2019 года доля теневой экономики в ВВП Казахстана снизилась с 23% до 16%. Такие данные были озвучены президентом страны на заседании расширенной коллегии правоохранительных органов, сообщает Zakon.kz.

Неуклонное снижение

Напомним, что в начале 2021 года Касым-Жомартом Токаевым была установлена целевая планка – снижение уровня теневой экономики до 15% к 2025 году согласно "Комплексному плану мероприятий по противодействию теневой экономике на 2023–2025 годы" (поэтапное снижение: в 2023 году – не выше 18,2%, в 2024 – 16,6%, в 2025 – 15%".

При этом, как отмечают специалисты Ranking.kz, в 2021 году доля теневой экономики в ВВП составляла 19,75%, а в 2023 году показатель снизился до 17,58% – ниже установленного порога. Это совпадает с рамками стратегического плана, хотя и расходится с оценками международных источников.

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Что говорят заграничные эксперты?

По данным отчета Ernst & Young "Глобальный отчет о теневой экономике 2025", опубликованного в марте 2025 года, уровень теневой экономики в Казахстане в 2023 году составил 11,2% от ВВП. Это ниже не только официальных казахстанских данных, но и среднемирового уровня в 11,8%.

В отчете также приводится сопоставление по регионам. В странах с низким уровнем дохода теневая экономика занимает значительную долю: в Сьерра-Леоне – 64,5%, в Нигере – 56,3%, в Непале – 51%. В странах с высоким уровнем дохода показатель ниже: 2,1% в ОАЭ, 2,2% в Катаре.

Среди стран Центральной Азии и ЕАЭС, по данным EY, Казахстан показывает минимальный уровень неформального сектора.

При этом у других стран такие показатели: Россия – 13,1%, Беларусь – 18,3%, Армения – 18,9%, Туркменистан – 19,7%. В Таджикистане теневая экономика составляет порядка трети ВВП, в Узбекистане – 24,4%. Данных по Кыргызстану в отчете нет.

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Финансовый контроль и новые меры

С сентября 2025 года вводятся дополнительные меры по контролю за мобильными переводами. Будет установлен порог – 1 млн тенге за три месяца. Переводы, превышающие эту сумму, будут подлежать проверке. Министерство финансов поясняет, что мера направлена на снижение доли теневой экономики и не затрагивает добросовестных налогоплательщиков.

По словам представителей ведомства, жалобы бизнеса относительно необходимости подтверждения назначения переводов были учтены, но приоритет отдан исполнению фискальных задач. Мера интегрируется в систему комплексного мониторинга операций физических лиц.

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Глобальный контекст

Общий объем теневой экономики в мире оценивается в 12,5 трлн долларов США. Самые высокие абсолютные значения зафиксированы в Китае – 3,6 трлн долларов (около 20% ВВП). В США, при относительно низком уровне – 5% ВВП, неформальный сектор составляет 1,4 трлн долларов, что ставит страну на второе место в мире.

Далее следуют Индия (931 млрд долларов), Бразилия (448 млрд), Индонезия (326 млрд). Россия – на девятом месте с 265 млрд долларов. Казахстан, по тем же данным, – 29,4 млрд долларов.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что теневая экономика в Казахстане находится в торговле, сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании.

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Андрей Зубов
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