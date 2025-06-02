Казахстан, Таджикистан и Узбекистан "поделили" водохранилище

Казахстан получит более 490 млн кубометров воды из водохранилища Таджикистана с июня по август 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 2 июня, проинформировали в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.

"Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов и главы водных ведомств Таджикистана и Узбекистана подписали протокол по использованию водохранилища "Бахри Точик" с июня по август 2025 года. Ожидается, что объем подачи воды в Казахстан в пик вегетации составит 491 млн кубометров", – говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Документ включает график эксплуатации водных ресурсов объекта и направлен на обеспечение эффективного и сбалансированного распределения воды между тремя странами.

Встреча министров и подписание протокола прошли в Душанбе, на полях Международной конференции по защите ледников.

"Отдельным приоритетом для нас является укрепление сотрудничества между нашими странами. Казахстан привержен реализации совместных проектов по управлению водными ресурсами, а также продвижению принципов международного водного права. Вода – это не только природный ресурс, но и инструмент устойчивого развития и региональной стабильности. Только благодаря взаимодействию мы сможем эффективно противостоять климатическим вызовам", – отметил Нуржан Нуржигитов.

5 апреля 2025 года стало известно, что в Казахстан из Узбекистана пришли миллиарды кубометров воды. Подробнее об этом можете прочитать здесь.