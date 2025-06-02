#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
510.81
578.59
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
510.81
578.59
6.51
События

Казахстан, Таджикистан и Узбекистан "поделили" водохранилище

Казахстан, Таджикистан и Узбекистан &quot;поделили&quot; водохранилище, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 15:01 Фото: Telegram/QR_Su_resurstari_ministrligi
Казахстан получит более 490 млн кубометров воды из водохранилища Таджикистана с июня по август 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 2 июня, проинформировали в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.

"Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов и главы водных ведомств Таджикистана и Узбекистана подписали протокол по использованию водохранилища "Бахри Точик" с июня по август 2025 года. Ожидается, что объем подачи воды в Казахстан в пик вегетации составит 491 млн кубометров", – говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Документ включает график эксплуатации водных ресурсов объекта и направлен на обеспечение эффективного и сбалансированного распределения воды между тремя странами.

Встреча министров и подписание протокола прошли в Душанбе, на полях Международной конференции по защите ледников.

"Отдельным приоритетом для нас является укрепление сотрудничества между нашими странами. Казахстан привержен реализации совместных проектов по управлению водными ресурсами, а также продвижению принципов международного водного права. Вода – это не только природный ресурс, но и инструмент устойчивого развития и региональной стабильности. Только благодаря взаимодействию мы сможем эффективно противостоять климатическим вызовам", – отметил Нуржан Нуржигитов.

5 апреля 2025 года стало известно, что в Казахстан из Узбекистана пришли миллиарды кубометров воды. Подробнее об этом можете прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В масках и с топором: на тревожное видео ответили в полиции Алматы
События
11:18, Сегодня
В масках и с топором: на тревожное видео ответили в полиции Алматы
Подпольная металлургия и оружейный арсенал: громкие задержания в Карагандинской области
События
09:57, Сегодня
Подпольная металлургия и оружейный арсенал: громкие задержания в Карагандинской области
Я в тебя влюблен: закат в Алматы с высоты птичьего полета снял на видео блогер
События
23:01, 01 июня 2025
Я в тебя влюблен: закат в Алматы с высоты птичьего полета снял на видео блогер
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: