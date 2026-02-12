#Казахстан в сравнении
Общество

Тройняшки Даулет, Димаш и Дина пополнили многодетную семью на юге Казахстана

Многодетная семья, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 08:28 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте мама и трое новорожденных выписались из городского перинатального центра, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Qazaqstan.tv в их Telegram-канале, вес каждого малыша превышал два килограмма. Второй и третий ребенок сразу были помещены в отделение реанимации и интенсивной терапии, через сутки их перевели в основное отделение. Все трое детей находились под наблюдением специалистов центра в течение 11 дней.

Фото: Telegram/Qazaqstan

"С рождением тройни в этой семье количество детей достигло семи", – говорится в сообщении.

5 февраля новорожденные тройняшки из многодетной семьи тоже покинули родильное отделение городской больницы №2 города Шымкента. Также тройня родилась в Туркестанской области.

Фото Алия Абди
Алия Абди
