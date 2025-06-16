Как изменится тариф на электроэнергию с появлением АЭС в Казахстане

В Агентстве Казахстана по атомной энергии 16 июня 2025 года рассказали, что стоимость электроэнергии от будущей АЭС станет известна после завершения расчетов, передает корреспондент Zakon.kz.

В пресс-службе агентства отметили, что тариф на электроэнергию с будущей атомной станции будет напрямую зависеть от окончательной стоимости проекта, операционных затрат на эксплуатацию, стоимости привлеченных заемных средств и других параметров финансирования.

"Расчеты по этим направлениям в настоящее время продолжаются на межведомственном уровне. Очевидно, что тариф будет выше, чем на электроэнергию с существующих угольных ТЭЦ и ТЭС именно в период окупаемости, поскольку те станции были построены десятилетия назад и их капитальные затраты уже полностью амортизированы. После завершения периода окупаемости стоимость электроэнергии от АЭС может быть сравнима или даже ниже стоимости от газовых и угольных станций. Атомная генерация не зависит от волатильности топливных рынков и, соответственно, обеспечивает долгосрочную ценовую стабильность", – сообщили в ведомстве.

Также подчеркивается, что проектный срок службы атомной электростанции превышает 60 лет.

"Окончательные параметры тарифа будут озвучены после завершения всех расчетов и согласований. При этом следует учитывать, что с учетом временной стоимости денег к моменту ввода АЭС в эксплуатацию рыночный тариф будет отличаться от сегодняшнего. Например, средняя стоимость электроэнергии в Турции в 2010 году была порядка 5 центов/кВт-ч, а тариф, определенный в Межправительственном соглашении между Турцией и Россией, на 50% электроэнергии от станции, составлял 12,35 центов/кВт-ч. В 2025 году рыночная стоимость в Турции варьируется в районе 15 центов/кВт-ч. Соответственно, за время реализации проекта договорная цена электроэнергии оказалась ниже рыночной стоимости тарифа", – поделились в пресс-службе агентства.

14 июня 2025 года стало известно, что консорциум для строительства первой АЭС в Казахстане возглавит российская компания "Росатом".