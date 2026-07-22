Почти 46 млн тенге взыскали с компании за некачественный газопровод в области Жетысу

Суд взыскал с компании 45,9 млн тенге в доход республиканского бюджета за некачественное строительство газопровода в области Жетысу, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Верховного суда РК рассказала, что Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу заключило с ТОО договор государственных закупок на строительство газопровода и газораспределительных сетей в селе Каратал Ескельдинского района Алматинской области. Стоимость проекта превысила 768 млн тенге. В ходе строительно-технического исследования, проведенного по инициативе заказчика, были выявлены несоответствия между фактически выполненными работами и проектно-сметной документацией.

"При устройстве оснований опор газопровода подрядчик использовал значительно меньший объем бетона, чем предусматривал проект. Суд исследовал заключения специалистов, а также провел выездное судебное заседание с дополнительным обследованием объекта. И пришел к выводу, что подрядчик не доказал выполнение работ в объеме, предусмотренном документацией, тогда как представленные истцом доказательства свидетельствовали о невыполнении части обязательств". Верховный суд РК

В результате суд первой инстанции частично удовлетворил иск. С ТОО взысканы в доход республиканского бюджета 45,9 млн тенге и 1,4 млн тенге госпошлины.

В удовлетворении требования о признании компании недобросовестным участником государственных закупок отказано. Основанием стало то, что обстоятельства для предъявления такого требования возникли уже после исполнения договора.

ТОО обжаловало решение, однако судебная коллегия по гражданским делам Жамбылского областного суда оставила это решение в силе.

Судебные акты вступили в законную силу.

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