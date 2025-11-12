#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
525.28
607.85
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
525.28
607.85
6.47
События

Синоптики предупредили о надвигающемся на Казахстан шторме

штормовое предупреждение объявили в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 19:52 Фото: pixabay
В 15 областях Казахстана на 13 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем в области Жетысу ожидаются в центре, на востоке сильный дождь, в горных районах временами сильные осадки (дождь, снег). На севере, востоке, в горных районах области ожидается туман. Ветер западный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, туман. Ветер северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На юге Мангистауской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

Ночью на востоке области Улытау ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман.

В центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

Днем в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер западный, на севере, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Конаеве ожидается ветер западный, временами порывы 15-20 м/с.

На большей части области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, на юге, в центре области сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. В Семее ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На большей части Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, на севере, востоке области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На востоке, юге Акмолинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ожидаются туман, гололед. В Астане ожидаются туман, гололед. В Кокшетау ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром на западе Атырауской области ожидается туман.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

На севере, юге, востоке Карагандинской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе области туман. В Караганде ночью ожидается гололед.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На юге, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северо-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что сильные осадки и метель обрушатся на Казахстан 13 ноября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Синоптики предупредили казахстанцев о надвигающейся жаре до +42
20:11, 01 июля 2025
Синоптики предупредили казахстанцев о надвигающейся жаре до +42
Непогода надвигается на Казахстан: синоптики объявили штормовое предупреждение
22:08, 23 октября 2025
Непогода надвигается на Казахстан: синоптики объявили штормовое предупреждение
Синоптики предупредили о непогоде на большей части Казахстана
20:14, 06 марта 2025
Синоптики предупредили о непогоде на большей части Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: