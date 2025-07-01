Дожди обрушатся на Казахстан
Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по стране на предстоящую среду, 2 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что лишь на юге, юго-востоке Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков.
"Погоду на большей части территории республики будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем ожидаются дожди с грозами, усиление ветра, на западе, востоке – с выпадением града, на востоке – шквал... В ночные и утренние часы на севере Казахстана ожидается туман".РГП "Казгидромет"
Также в гидрометцентре сообщили, что ожидается:
- высокая пожарная опасность – на юге, востоке Алматинской, на востоке Жамбылской области и области Абай, на юге, западе Атырауской, на западе Павлодарской, на юге Северо-Казахстанской, Актюбинской, на западе, юге, в центре Мангистауской областей, на западе, юге области Жетысу;
- чрезвычайная пожарная опасность – в Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, на севере, западе, в центре Алматинской, на западе, востоке, юге Карагандинской области, области Улытау, в центре Актюбинской, на юго-западе Костанайской областей, на севере, востоке, в центре области Жетысу, на юге области Абай.
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