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События

Как государства СВМДА украсили штаб-квартиру в Астане

Штаб-квартира СВМДА, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 18:40 Фото: akorda.kz
Государства-члены СВМДА поддержали инициативу по наполнению новой штаб-квартиры художественными и культурными элементами, отражающими богатство традиций и уникальность азиатского континента, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 июля сообщили в Акорде.

Фото: akorda.kz

  • Азербайджан оформил гостевую комнату в национальном стиле.
  • Таджикистан подарил художественные ворота с традиционной резьбой.
  • Узбекистан – резную деревянную беседку.
  • Кыргызстан – юрту.
  • КНР – трехмерную инсталляцию логотипа СВМДА и 114 солнечных панелей.
  • Турция – изразцовое керамическое панно "Вневременная память Стамбула".
  • Корея – бронзовую статую Бодхисаттвы.
  • Индия – бронзовую статую Натараджа.

Фото: akorda.kz

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 2 июля 2025 года на торжественной церемонии открытия штаб-квартиры СВМДА в Астане, поздравил сотрудников дипломатической отрасли страны с профессиональным праздником, а также высказался о геополитической напряженности. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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