Как государства СВМДА украсили штаб-квартиру в Астане

Государства-члены СВМДА поддержали инициативу по наполнению новой штаб-квартиры художественными и культурными элементами, отражающими богатство традиций и уникальность азиатского континента, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 июля сообщили в Акорде.

Фото: akorda.kz

Азербайджан оформил гостевую комнату в национальном стиле.

Таджикистан подарил художественные ворота с традиционной резьбой.

Узбекистан – резную деревянную беседку.

Кыргызстан – юрту.

КНР – трехмерную инсталляцию логотипа СВМДА и 114 солнечных панелей.

Турция – изразцовое керамическое панно "Вневременная память Стамбула".

Корея – бронзовую статую Бодхисаттвы.

Индия – бронзовую статую Натараджа.

Фото: akorda.kz

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 2 июля 2025 года на торжественной церемонии открытия штаб-квартиры СВМДА в Астане, поздравил сотрудников дипломатической отрасли страны с профессиональным праздником, а также высказался о геополитической напряженности.

