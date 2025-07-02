Как государства СВМДА украсили штаб-квартиру в Астане
Фото: akorda.kz
Государства-члены СВМДА поддержали инициативу по наполнению новой штаб-квартиры художественными и культурными элементами, отражающими богатство традиций и уникальность азиатского континента, сообщает Zakon.kz.
Об этом 2 июля сообщили в Акорде.
Фото: akorda.kz
- Азербайджан оформил гостевую комнату в национальном стиле.
- Таджикистан подарил художественные ворота с традиционной резьбой.
- Узбекистан – резную деревянную беседку.
- Кыргызстан – юрту.
- КНР – трехмерную инсталляцию логотипа СВМДА и 114 солнечных панелей.
- Турция – изразцовое керамическое панно "Вневременная память Стамбула".
- Корея – бронзовую статую Бодхисаттвы.
- Индия – бронзовую статую Натараджа.
Фото: akorda.kz
Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 2 июля 2025 года на торжественной церемонии открытия штаб-квартиры СВМДА в Астане, поздравил сотрудников дипломатической отрасли страны с профессиональным праздником, а также высказался о геополитической напряженности.
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