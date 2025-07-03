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События

В Алматы задержали бывших вице-министров и главу кредитного бюро: изъяты сотни тысяч долларов

руководитель ПКБ, руководить ЦРТР, бывший руководитель ЦРТР, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 10:48 Фото: primeminister.kz/Facebook/Руслан Омаров/Dasco Group
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы ведет досудебное расследование в отношении должностных лиц АО "Центр развития трудовых ресурсов" и ТОО "Первое кредитное бюро" по подозрению в получении и даче взятки в крупном размере, сообщает Zakon.kz.

По информации АФМ от 3 июля 2025 года, руководство ТОО "Первое кредитное бюро" систематически передавало незаконные вознаграждения руководству АО "Центр развития трудовых ресурсов" за лоббирование интересов при оказании информационных услуг, необходимых для обработки запросов финансовых организаций.

28 июня 2025 года в рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департамента экономических расследований по Алматы при передаче очередной взятки в размере 75 тыс. долларов США были задержаны:

Руслан Омаров – генеральный директор ТОО "Первое кредитное бюро";

Акмади Сарбасов – руководитель АО "Центр развития трудовых ресурсов", ранее занимавший должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения;

Даулет Аргандыков – бывший руководитель АО "Центр развития трудовых ресурсов", ранее занимавший должность вице-министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

"При обысках по месту жительства задержанных изъяты денежные средства в размере 370 тыс. долларов США и 4,5 млн тенге. 30 июня 2025 года с санкции суда в отношении Сарбасова, Омарова, Аргандыкова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", – сообщили в АФМ.

Расследование продолжается.

1 июля 2025 года появилась информация о задержании бывшего первого вице-министра труда и соцзащиты Акмади Сарбасова. Это подтвердили в Министерстве труда.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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