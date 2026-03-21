События

Кредитные бюро под следствием: АФМ раскрыло детали дела

Фото: freepik
Департамент АФМ по Алматы завершил расследование в отношении руководства АО "Центр развития трудовых ресурсов" и ТОО "Первое кредитное бюро". Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве, сообщает Zakon.kz.

По версии следствия, в 2020 году бывший президент ЦРТР Даулет Аргандыков заключил с гендиректором ПКБ Русланом Омаровым незаконное соглашение, которое изменило распределение доходов в пользу частного бюро. Если Государственное кредитное бюро получало 30% от объема услуг, то ПКБ вместо тех же 30% стало получать до 35%. Из-за этого доля дохода ЦРТР снизилась с 70% до 65%.

ЦРТР – единственный государственный оператор данных о доходах физлиц, которые используют при оценке платежеспособности заемщиков. Эти сведения получают кредитные бюро – организации, собирающие и предоставляющие банкам кредитные истории и связанные данные. Крупнейшие из них – Государственное кредитное бюро (ГКБ) и Первое кредитное бюро (ПКБ).

В АФМ заявили, что после назначения в начале 2025 года нового президента ЦРТР Асета Сарбасова эти условия сохранились. Следствие также считает, что ПКБ получило дополнительное преимущество за счет технической схемы: между ЦРТР и ПКБ работал сервис для быстрой обработки большого числа запросов, тогда как на каналы обмена с Государственным кредитным бюро установили вредоносное ПО, замедлявшее обработку данных.

По данным агентства, ущерб государству в лице ЦРТР превысил 2 млрд тенге. В июне 2025 года Аргандыкова и Омарова, как утверждает следствие, изобличили при передаче Сарбасову 75 тысяч долларов. Эти деньги, по версии АФМ, предназначались за сохранение прежней схемы.

Подозреваемых задержали. Суд арестовал их движимое и недвижимое имущество, а также ценные бумаги общей стоимостью более 1 млрд тенге. Материалы дела передали сторонам для ознакомления.

В АФМ напомнили, что иная информация по делу не разглашается. Ведомство также подчеркнуло: подозреваемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана вступившим в силу приговором суда.

Ранее в АФМ сообщили, что были похищены 160 млн тенге, выделенные на строительство инженерных сетей и объектов благоустройства в городе Кокшетау.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
