#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
518.37
609.97
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
518.37
609.97
6.6
События

Двоих жителей ЗКО осудили за заказное убийство 25-летней давности

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 19:09 Фото: pixabay
В декабре 2000 года в Уральске в салоне авто застрелили двоих местных жителей. Тогда мотивом преступления назвали финансовые разногласия. Долгое время преступление оставалось нераскрытым из-за отсутствия прямых улик, и следствие зашло в тупик, сообщает Zakon.kz.

Спустя 25 лет правоохранительным органам удалось выйти на подозреваемых. На скамье подсудимых оказались 53-летний Аскар Батыров и 50-летний Алибек Сармагамбетов – заказчик и один из исполнителей. Оба ранее судимые. Им предъявлено обвинение по ст. 99 УК РК "Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Второй исполнитель умер еще в 2010 году. Дело рассматривали присяжные заседатели.

По версии следствия, в 2000 году между Сармагамбетовым и двумя жителями села Жымпиты произошла ссора. Тогда подсудимый решил завершить конфликт, убив тех двоих. В декабре Сармагамбетов поделился своими планами с Батыровым и попросил его найти человека, который выполнит его заказ. Тот нашел исполнителя. Это был Сарсенов (он умер в 2010 году), с которым Батыров ранее отбывал наказание.

В день убийства Батыров попросил погибших отвезти их с Сарсеновым в город. В какой-то момент Батыров попросил остановить машину и несколько раз выстрелил в своих жертв из ружья. От первых же пуль они скончались на месте. Сармагамбетов за это преступление заплатил Сарсенову 50 тыс. долларов в этот же год, а Батырову 30 млн тенге в период с 2018 по 2022 год.

Вердиктом присяжных Аскар Батыров признан виновным. Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы. Алибек Сармагамбетов также признан виновным. Ему дали 15 лет лишения свободы. Кроме этого, осужденные должны будут выплатить семьям погибших 30 млн тенге моральной компенсации.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

2 июля 2025 года стало известно, что жителя Кульсары осудили за убийство бывшей супруги.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Алекса Новикова
Читайте также
20-летние студенты провалили "задание" от куратора и получили срок в Кокшетау
События
19:45, Сегодня
20-летние студенты провалили "задание" от куратора и получили срок в Кокшетау
В Атырау рабочий отказался закапывать траншею из-за гнездящихся стрижей, но это не спасло птенцов
События
17:20, Сегодня
В Атырау рабочий отказался закапывать траншею из-за гнездящихся стрижей, но это не спасло птенцов
Столичные ЦОН и вуз оказались вмешаны в нелегальные схемы
События
15:23, Сегодня
Столичные ЦОН и вуз оказались вмешаны в нелегальные схемы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: