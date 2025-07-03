Двоих жителей ЗКО осудили за заказное убийство 25-летней давности

В декабре 2000 года в Уральске в салоне авто застрелили двоих местных жителей. Тогда мотивом преступления назвали финансовые разногласия. Долгое время преступление оставалось нераскрытым из-за отсутствия прямых улик, и следствие зашло в тупик, сообщает Zakon.kz.

Спустя 25 лет правоохранительным органам удалось выйти на подозреваемых. На скамье подсудимых оказались 53-летний Аскар Батыров и 50-летний Алибек Сармагамбетов – заказчик и один из исполнителей. Оба ранее судимые. Им предъявлено обвинение по ст. 99 УК РК "Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Второй исполнитель умер еще в 2010 году. Дело рассматривали присяжные заседатели.

По версии следствия, в 2000 году между Сармагамбетовым и двумя жителями села Жымпиты произошла ссора. Тогда подсудимый решил завершить конфликт, убив тех двоих. В декабре Сармагамбетов поделился своими планами с Батыровым и попросил его найти человека, который выполнит его заказ. Тот нашел исполнителя. Это был Сарсенов (он умер в 2010 году), с которым Батыров ранее отбывал наказание.

В день убийства Батыров попросил погибших отвезти их с Сарсеновым в город. В какой-то момент Батыров попросил остановить машину и несколько раз выстрелил в своих жертв из ружья. От первых же пуль они скончались на месте. Сармагамбетов за это преступление заплатил Сарсенову 50 тыс. долларов в этот же год, а Батырову 30 млн тенге в период с 2018 по 2022 год.

Вердиктом присяжных Аскар Батыров признан виновным. Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы. Алибек Сармагамбетов также признан виновным. Ему дали 15 лет лишения свободы. Кроме этого, осужденные должны будут выплатить семьям погибших 30 млн тенге моральной компенсации.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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