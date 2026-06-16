В двух областях Казахстана по старым ДНК раскрыли убийства двадцатилетней давности

Министерство внутренних дел продолжает раскрывать преступления прошлых лет. По анализу нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлений, проведенному с начала года, большая часть уголовных дел была возбуждена еще в 1990-х и начале 2000-х годов, сообщает Zakon.kz.

Молекулярно-генетические лаборатории применяют новейшее оборудование для обнаружения скрытых и уничтоженных следов преступлений, используются цифровые методы идентификации личности.

В результате в этом году уже раскрыты десятки тяжких и особо тяжких преступлений из категории "прошлых лет". Под тяжестью неопровержимых доказательств виновные лица дают признательные показания.

В Павлодарской и Карагандинской областях таким образом раскрыли убийства. По уголовным делам собрана полная доказательственная база, подозреваемые ожидают решения суда. Работа по раскрытию таких преступлений находится на особом контроле руководства ведомства.

"Каждое раскрытое преступление – это восстановленная справедливость и важный шаг к укреплению принципа неотвратимости наказания. Время не является защитой для преступника. Рано или поздно каждый, кто нарушил закон, будет установлен и понесет заслуженную ответственность", – отметил начальник оперативно-криминалистического Департамента МВД Сергей Стихеев.

Ранее мы писали о том, что в полиции раскрыли детали о 13-летнем подростке, зарезавшем 12-летнего мальчика.