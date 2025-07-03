20-летние студенты провалили "задание" от куратора и получили срок в Кокшетау

Кокшетауский городской суд вынес приговор в отношении двух 20-летних студентов, обвиняемых в распространении синтетических наркотиков посредством так называемых закладок. Об этом 3 июля 2025 года рассказали в Министерстве внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

Как установлено в суде, молодые люди приехали в Кокшетау из Атбасара и начали заниматься преступной деятельностью в декабре 2024 года. По их словам, они хотели подзаработать и не задумывались о последствиях.

"Через рекламу в интернете они вышли на куратора, прошли краткий инструктаж и приступили к "работе". Однако на втором "задании" оба были задержаны оперативниками. При них обнаружили свертки с синтетическим наркотиком в особо крупном размере". Пресс-служба МВД РК

В ведомстве уточнили, что оба обвиняемых были студентами 4 курса колледжей, до окончания учебы и получения диплома им оставалось всего полгода.

"Суд признал молодых людей виновными. Каждому назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы. Также им предстоит пройти курс принудительного лечения от наркозависимости". Пресс-служба МВД РК

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