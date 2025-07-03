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События

20-летние студенты провалили "задание" от куратора и получили срок в Кокшетау

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 19:45 Фото: freepik
Кокшетауский городской суд вынес приговор в отношении двух 20-летних студентов, обвиняемых в распространении синтетических наркотиков посредством так называемых закладок. Об этом 3 июля 2025 года рассказали в Министерстве внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

Как установлено в суде, молодые люди приехали в Кокшетау из Атбасара и начали заниматься преступной деятельностью в декабре 2024 года. По их словам, они хотели подзаработать и не задумывались о последствиях.

"Через рекламу в интернете они вышли на куратора, прошли краткий инструктаж и приступили к "работе". Однако на втором "задании" оба были задержаны оперативниками. При них обнаружили свертки с синтетическим наркотиком в особо крупном размере".Пресс-служба МВД РК

В ведомстве уточнили, что оба обвиняемых были студентами 4 курса колледжей, до окончания учебы и получения диплома им оставалось всего полгода.

"Суд признал молодых людей виновными. Каждому назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы. Также им предстоит пройти курс принудительного лечения от наркозависимости".Пресс-служба МВД РК

Ранее сообщалось, что двоих жителей ЗКО осудили за заказное убийство 25-летней давности.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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