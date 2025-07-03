Жара до +46, пыльная буря и ливень: в каких областях РК объявили штормовое предупреждение

В 16 областях Казахстана на 4 июля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, ночью в центре области 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 40 градусов. На западе, юге, севере, в центре области сохраняются высокая пожарная опасность, на северо-западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Днем на севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем порывы 18 м/с.

На западе, юге Атырауской области сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, днем 15-20 м/с. Днем ожидается очень сильная жара 46 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Акмолинской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, юге области ожидается гроза, днем гроза. Днем на севере, востоке, юге области ожидаются град, шквал, пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью на западе, севере, юге области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере, востоке области порывы 23-28 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидаются сильный дождь, град, шквал, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20, временами 25 м/с.

Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, ночью на севере области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. Днем сильная жара 41-44 градуса. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге, юго-востоке области высокая пожарная опасность. В Актобе ожидается ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Костанайской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, востоке области гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный, западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем на востоке, юге области 15-18 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем в области Абай ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере области Улытау ожидается гроза. Ветер юго-восточный, утром и днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с. Днем сильная жара 35-39 градусов. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 37-39 градусов.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал, гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на юге, востоке области порывы 25 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидаются днем временами сильный дождь, град. Гроза. Ветер юго-западный, западный, днем 15-20 м/с.

На северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается северо-восточный ветер, 15-20 м/с. В Таразе днем ожидается сильная жара 42 градуса. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере области порывы 15-20, временами 23 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Днем на западе Павлодарской области ожидается гроза. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу ветер северо-восточный, днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

Ранее был опубликован прогноз "Казгидромета" на 4 июля.

