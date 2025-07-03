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Общество

Палящую жару сменят дожди, грозы и град: прогноз "Казгидромета" на 4 июля

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 18:19 Фото: unsplash
В Казахстане в предстоящую пятницу, 4 июля 2025 года, на смену жаре придут дожди с грозами и градом, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", погода без осадков ожидается только на юге и юго-востоке страны.

"Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на западе, севере, востоке, в центре Казахстана пройдут дожди с грозами, на севере – сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града... По республике ожидается усиление ветра, на западе, юге с пыльной бурей, на севере – шквал, в ночные и утренние часы на северо-западе, севере – туман", – следует из прогноза.

Также синоптики добавили, что ожидается:

  • высокая пожарная опасность – на юге, западе Атырауской, на западе Акмолинской, Павлодарской, на юге Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, на юге, юго-востоке Актюбинской, на западе, юге, севере, в центре Мангистауской областей, в центре области Улытау;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, в области Жетысу, на западе, востоке, юге Карагандинской области и области Улытау, в центре Актюбинской, на северо-западе Мангистауской, на юго-западе Костанайской областей, на юге области Абай.

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, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 18:19
"Казгидромет" выпустил предупреждение для жителей семи городов: что их ждет

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 4 по 6 июля 2025 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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