Палящую жару сменят дожди, грозы и град: прогноз "Казгидромета" на 4 июля

Фото: unsplash

В Казахстане в предстоящую пятницу, 4 июля 2025 года, на смену жаре придут дожди с грозами и градом, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", погода без осадков ожидается только на юге и юго-востоке страны. "Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на западе, севере, востоке, в центре Казахстана пройдут дожди с грозами, на севере – сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града... По республике ожидается усиление ветра, на западе, юге с пыльной бурей, на севере – шквал, в ночные и утренние часы на северо-западе, севере – туман", – следует из прогноза. Также синоптики добавили, что ожидается: высокая пожарная опасность – на юге, западе Атырауской, на западе Акмолинской, Павлодарской, на юге Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, на юге, юго-востоке Актюбинской, на западе, юге, севере, в центре Мангистауской областей, в центре области Улытау;

– на юге, западе Атырауской, на западе Акмолинской, Павлодарской, на юге Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, на юге, юго-востоке Актюбинской, на западе, юге, севере, в центре Мангистауской областей, в центре области Улытау; чрезвычайная пожарная опасность – в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, в области Жетысу, на западе, востоке, юге Карагандинской области и области Улытау, в центре Актюбинской, на северо-западе Мангистауской, на юго-западе Костанайской областей, на юге области Абай. Материал по теме "Казгидромет" выпустил предупреждение для жителей семи городов: что их ждет Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 4 по 6 июля 2025 года.

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