Туман, жара, град и ливень: в каких областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

В 16 областях Казахстана на 13 мая объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области на юге, востоке ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ночью на западе, севере, днем на западе, севере, юге ожидается гроза. На юге, западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза. Сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, севере Актюбинской области ожидается гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью на западе, севере, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юге, востоке области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге, юго-востоке, западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Актобе ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью порывы 15 м/с.

На западе, в центре Мангистауской области ожидается гроза, днем град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге области Улытау ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Павлодарской области ожидается сильный дождь, на западе, севере области гроза, днем на севере области град, шквал. Ветер северо-западный, на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. В южной половине области сохранится высокая пожарная опасность. В Павлодаре ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. На севере, юге области пыльная буря. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Акмолинской области ожидается гроза, днем град, ночью и утром туман. На западе, юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Кокшетау ожидается ночью и утром туман, утром и днем гроза, град.

На юго-востоке области Жетысу сохраняется высокая пожарная опасность, на севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем град. На западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидаются гроза, град. Ночью и утром ожидается туман.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на западе области днем порывы 15-20 м/с. На севере, западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге области Абай сохранится высокая пожарная опасность. В Семее сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, западе Костанайской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, востоке области гроза, днем град. Ветер северо-восточный, утром и днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На юге Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что сильная жара накроет два региона Казахстана 13 мая.