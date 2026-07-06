Касым-Жомарт Токаев поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравление Нурсултану Назарбаеву по случаю его дня рождения, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды за 6 июля 2026 года, в своем поздравлении глава государства отметил историческую миссию Первого Президента по строительству основ современной казахской государственности, созданию Республики Казахстан, укреплению экономического потенциала и позиций нашей страны на международной арене.

В поздравительном послании также сказано об исключительной важности решения Нурсултана Назарбаева о переносе столицы в Астану.

"Перенос столицы в бескрайние степи Сарыарки придал мощный импульс развитию всего Казахстана. Сегодня Астана продолжает динамично расти и преображаться, превращаясь в один из самых красивых городов мира", – говорится в поздравлении.

Кроме того, Токаев пожелал Первому Президенту крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия.

Немного ранее глава государства поздравлял казахстанцев с Днем столицы. Об этом можно прочитать по этой ссылке.