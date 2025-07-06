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События

Токаев посетил финальные бои Кубка мира по боксу в Астане

бокс, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 14:29 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе с болельщиками наблюдает за финальными боями Кубка мира по боксу, сообщает Zakon.kz.

Фото: akorda.kz

Чемпионат проходит сегодня, 6 июля 2025 года, в столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

"Первый этап Кубка мира World Boxing собрал 250 боксеров из 29 стран. Это рейтинговое соревнование, в котором начисление очков влияет на олимпийскую квалификацию", – напомнили в пресс-службе Акорды.

Ранее глава государства поздравил казахстанцев с Днем столицы, отметив глубокий символизм того, что в этом году праздник совпал с еще одним значимым событием в жизни страны – Днем домбры.

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Андрей Дюсупов
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