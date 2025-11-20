#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
518.19
597.32
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
518.19
597.32
6.43
Спорт

"Золото" Кубка мира по боксу досталось Казахстану

бокс, Султанбек Айбарулы, победа, игры, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 20:38 Фото: olympic.kz
Казахстанский боксер Султанбек Айбарулы провел финальный бой на заключительном этапе Кубка мира по боксу от World Boxing в Нью-Дели (Индия), сообщает Zakon.kz.

В поединке в весовой категории до 85 кг казахстанский спортсмен одержал победу над узбекистанским боксером Жасурбеком Юлдошевым.

По итогам трех раундов судьи раздельным решением отдали победу Айбарулы. Казахстанский боксер завоевал золотую медаль турнира, а его соперник из Узбекистана остался с "серебром".

Ранее сообщалось, что представительница команды Казахстана по боксу Асель Токтасын завершила финальный этап Кубка мира в Дели с бронзовой медалью.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Казахстанец прошел в полуфинал Кубка мира по боксу
08:40, 18 ноября 2025
Казахстанец прошел в полуфинал Кубка мира по боксу
Триумф Казахстана на этапе Кубка мира по боксу: в копилке 8 золотых медалей
22:34, 06 июля 2025
Триумф Казахстана на этапе Кубка мира по боксу: в копилке 8 золотых медалей
Казахстан примет этап Кубка мира-2025 по боксу
12:16, 23 января 2025
Казахстан примет этап Кубка мира-2025 по боксу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: