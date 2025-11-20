"Золото" Кубка мира по боксу досталось Казахстану

Казахстанский боксер Султанбек Айбарулы провел финальный бой на заключительном этапе Кубка мира по боксу от World Boxing в Нью-Дели (Индия), сообщает Zakon.kz.

В поединке в весовой категории до 85 кг казахстанский спортсмен одержал победу над узбекистанским боксером Жасурбеком Юлдошевым.

По итогам трех раундов судьи раздельным решением отдали победу Айбарулы. Казахстанский боксер завоевал золотую медаль турнира, а его соперник из Узбекистана остался с "серебром".

Ранее сообщалось, что представительница команды Казахстана по боксу Асель Токтасын завершила финальный этап Кубка мира в Дели с бронзовой медалью.

