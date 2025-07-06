Токаев поздравил с победами спортсменов национальной сборной по боксу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеседовал со спортсменами национальной сборной по боксу, которые сегодня, 6 июля 2025 года, принесли стране сразу несколько наград, сообщает Zakon.kz.

Фото: akorda.kz

Глава государства присутствовал на финальных поединках Кубка мира по боксу в столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова и там поздравил спортсменов с победами.

"Боксом занимаются только сильные духом люди. Это особый вид спорта. Желаю всем успехов. Государство всегда будет поддерживать вас. Уверен, что бокс в нашей стране будет и дальше развиваться", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz

Первый этап Кубка мира World Boxing собрал 250 боксеров из 29 стран. Это рейтинговое соревнование, в котором начисление очков влияет на олимпийскую квалификацию.

Ранее стало известно, что отечественные спортсмены принесли стране четыре золотые и одну серебряную медали. Назым Кызайбай, Махмуд Сабырхан, Бекзат Нурдаулетов и Виктория Графеева стали обладателями высших наград, а Нурбек Оралбай – "серебра".