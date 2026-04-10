Токаев поздравил сборную Казахстана по боксу с успешным выступлением на чемпионате Азии
Об этом стало известно 10 апреля 2026 года из Telegram-канала советника – пресс-секретаря президента РК Айбека Смадиярова.
Согласно заявлению, президент подчеркнул, что представители Казахстана подтвердили высокий класс отечественной школы бокса, завоевав первое место в общекомандном зачете.
В поздравлении также отмечается, что особый вклад в общую победу внесли Оразбек Асылкулов, Сабыржан Аккалыков, Нурбек Оралбай, Айбек Оралбай, Надежда Рябец и Дина Исламбекова, поднявшиеся на высшую ступень пьедестала почета.
Материал по теме
"Глава государства пожелал отечественным боксерам и в будущем достойно защищать цвета национального флага на крупнейших мировых состязаниях", – говорится в официальном сообщении.
"Золото" Азии-2026 выиграли Оразбек Асылкулов (60 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг), Нурбек Оралбай (85 кг) и Айбек Оралбай (+90 кг). "Серебро" досталось Торехану Сабырхану (70 кг). "Бронзу" домой привезут Сагындык Тогамбай, Махмуд Сабырхан и Ертуган Зейнуллинов.
Материал по теме
Что касается женской команды, то она заняла второе место в медальной таблице среди женщин, заработав две золотые (Надежда Рябец и Дина Исламбекова), одну серебряную (Бахыт Сейдиш) и две бронзовые награды (Айгерим Саттыбаева и Валентина Хальзова).