Токаев поздравил сборную Казахстана по боксу с успешным выступлением на чемпионате Азии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил национальную сборную Казахстана по боксу с успешным выступлением на чемпионате Азии в Улан-Баторе, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 10 апреля 2026 года из Telegram-канала советника – пресс-секретаря президента РК Айбека Смадиярова.

Согласно заявлению, президент подчеркнул, что представители Казахстана подтвердили высокий класс отечественной школы бокса, завоевав первое место в общекомандном зачете.

В поздравлении также отмечается, что особый вклад в общую победу внесли Оразбек Асылкулов, Сабыржан Аккалыков, Нурбек Оралбай, Айбек Оралбай, Надежда Рябец и Дина Исламбекова, поднявшиеся на высшую ступень пьедестала почета.

"Глава государства пожелал отечественным боксерам и в будущем достойно защищать цвета национального флага на крупнейших мировых состязаниях", – говорится в официальном сообщении.

"Золото" Азии-2026 выиграли Оразбек Асылкулов (60 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг), Нурбек Оралбай (85 кг) и Айбек Оралбай (+90 кг). "Серебро" досталось Торехану Сабырхану (70 кг). "Бронзу" домой привезут Сагындык Тогамбай, Махмуд Сабырхан и Ертуган Зейнуллинов.

Что касается женской команды, то она заняла второе место в медальной таблице среди женщин, заработав две золотые (Надежда Рябец и Дина Исламбекова), одну серебряную (Бахыт Сейдиш) и две бронзовые награды (Айгерим Саттыбаева и Валентина Хальзова).