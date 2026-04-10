#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
События

Токаев поздравил сборную Казахстана по боксу с успешным выступлением на чемпионате Азии

Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил национальную сборную Казахстана по боксу с успешным выступлением на чемпионате Азии в Улан-Баторе, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 10 апреля 2026 года из Telegram-канала советника – пресс-секретаря президента РК Айбека Смадиярова.

Согласно заявлению, президент подчеркнул, что представители Казахстана подтвердили высокий класс отечественной школы бокса, завоевав первое место в общекомандном зачете.

В поздравлении также отмечается, что особый вклад в общую победу внесли Оразбек Асылкулов, Сабыржан Аккалыков, Нурбек Оралбай, Айбек Оралбай, Надежда Рябец и Дина Исламбекова, поднявшиеся на высшую ступень пьедестала почета.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 15:02
Токаев поздравил Дину Исламбекову и Надежду Рябец
"Глава государства пожелал отечественным боксерам и в будущем достойно защищать цвета национального флага на крупнейших мировых состязаниях", – говорится в официальном сообщении.

"Золото" Азии-2026 выиграли Оразбек Асылкулов (60 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг), Нурбек Оралбай (85 кг) и Айбек Оралбай (+90 кг). "Серебро" досталось Торехану Сабырхану (70 кг). "Бронзу" домой привезут Сагындык Тогамбай, Махмуд Сабырхан и Ертуган Зейнуллинов.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 15:02
Капитан сборной Казахстана стал трехкратным чемпионом Азии по боксу

Что касается женской команды, то она заняла второе место в медальной таблице среди женщин, заработав две золотые (Надежда Рябец и Дина Исламбекова), одну серебряную (Бахыт Сейдиш) и две бронзовые награды (Айгерим Саттыбаева и Валентина Хальзова).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Женская сборная Казахстана по боксу озвучила состав на чемпионат Азии
08:56, 10 мая 2025
Женская сборная Казахстана по боксу озвучила состав на чемпионат Азии
13 казахстанских боксеров отправятся на чемпионат Азии по боксу
05:40, 22 ноября 2024
13 казахстанских боксеров отправятся на чемпионат Азии по боксу
Сборная Казахстана по боксу прибыла на Чемпионат Азии-2024 в Таиланд
15:17, 29 ноября 2024
Сборная Казахстана по боксу прибыла на Чемпионат Азии-2024 в Таиланд
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев поздравил сборную Казахстана по боксу после выступления на ЧА
15:37, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев поздравил сборную Казахстана по боксу после выступления на ЧА
"Тяжело драться против казахского брата": Оралбай "шокировал" признанием после "золота" ЧА
15:22, Сегодня
"Тяжело драться против казахского брата": Оралбай "шокировал" признанием после "золота" ЧА
Алиев высказался о предстоящих матчах с топ-соперниками в КПЛ и Кубке Казахстана
14:50, Сегодня
Алиев высказался о предстоящих матчах с топ-соперниками в КПЛ и Кубке Казахстана
Главный тренер сборной Казахстана назвал лучшего боксёра в финале чемпионата Азии
14:35, Сегодня
Главный тренер сборной Казахстана назвал лучшего боксёра в финале чемпионата Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: