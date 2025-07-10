Казахстанец удостоен награды за спасение 10-летнего мальчика от собаки
Мужчина, не побоявшись угрозы собственной жизни, вступил в схватку с собакой, обезвредил ее и спас ребенка от неминуемой гибели.
Как отметили в аппарате акима Карасайского района, это – яркий пример настоящего гражданского мужества и подлинного героизма.
Поступок Серикбека Сакайбаева не остался без внимания. В его честь была организована церемония награждения. В ходе мероприятия исполняющий обязанности акима Карасайского района Рустам Атшабаров вручил ему благодарственное письмо и денежное вознаграждение от спонсоров.
Фото: gov.kz
На праздничное мероприятие также прибыли начальник районного Управления полиции Нускабек Зауланбаев и начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Багдат Шарипбеков, которые выразили признательность и вручили Серикбеку Сакайбаеву благодарственные письма и памятные подарки. Председатель совета аксакалов Карасайского района Сагат Масимакынов дал благословение и отметил, что такой поступок должен стать примером для всех.
"Этот случай – важный урок для каждого. Безответственность и халатность в вопросах общественной безопасности могут привести к трагедиям. В случае выявления фактов незаконного или бесконтрольного содержания собак жители должны незамедлительно сообщать в правоохранительные органы или в акимат района". Аппарат акима Карасайского района
В акимате также пожелали мальчику здоровья и заверили, что продолжают держать ситуацию на контроле: "Жизнь человека и общественная безопасность остаются нашими главными приоритетами".
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В Генпрокуратуре также ранее заявляли, что ход расследования дела находится на особом контроле.