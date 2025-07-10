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События

Аким ЗКО передал ветеринарной службе 106 новых автомобилей

ЗКО , фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 18:42 Фото: акимат ЗКО
10 июля в Западно-Казахстанской области прошло важное мероприятие, направленное на повышение качества ветеринарных услуг.

С участием акима области Наримана Торегалиева состоялась церемония передачи 106 единиц служебного автотранспорта ветеринарным специалистам сельских округов. Автомобили полностью укомплектованы современным ветеринарным оборудованием и призваны обеспечить оперативную и эффективную работу ветеринарной службы в населенных пунктах.

Фото: акимат ЗКО

Мероприятие является частью системной работы по выполнению поручений главы государства по развитию ветеринарной отрасли. Передача новой техники ветеринарным организациям поможет обеспечить безопасность сельского хозяйства, предотвратить болезни животных и усилить ветеринарный контроль.

Фото: акимат ЗКО

"В нашем регионе ведется работа по оснащению ветеринарных организаций материально-технической базой – ветеринарными пунктами, животноводческими комплексами, автотранспортом. За последние два года за счет средств областного бюджета было выделено 10 млрд тенге на улучшение материально-технической базы жизненно важных сфер: чрезвычайных ситуаций, лесного хозяйства, коммунального хозяйства, ветеринарии, образования и здравоохранения. Закуплено порядка 700 единиц спецтехники. В этом году запланировано приобретение около 200 единиц спецтехники на сумму 5 млрд тенге. В рамках этой программы недавно передано 18 единиц техники предприятию "Батысирригация", а сегодня ветеринарным станциям вручили 106 единиц спецтехники", – отметил аким области.

Фото: акимат ЗКО

Эти инициативы являются важным шагом в модернизации ветеринарной и аграрной инфраструктуры региона.

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Айсулу Омарова
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