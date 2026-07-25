Опубликовано штормовое предупреждение на 26 июля

26 июля 2026 года в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют грозы, сильные дожди, град, шквалистый ветер, пыльные бури и экстремальную жару. Во многих областях сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность, сообщает Zakon.kz.

В области Жетысу на востоке, юге и в горных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы, днем в горах – сильный дождь и град. Ветер до 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области днем на западе, севере и востоке ожидаются дождь, гроза, град и шквал. Ночью и утром местами туман, днем на востоке – пыльная буря. Ветер до 15-20 м/с, местами порывы до 23 м/с. На западе и юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман, днем – дождь, гроза, град и шквал.

В области Абай на севере, юге и в центре ожидаются дождь и гроза, днем – град и шквал. Ночью и утром в центре области возможен туман. Ветер до 15-20 м/с, днем порывы до 23 м/с. На северо-востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ночью ожидаются дождь и гроза. Ветер днем до 15-18 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке и юге ожидаются дождь и гроза, местами сильный дождь. Днем на севере и востоке – сильный дождь, град и шквал. Ночью и утром на севере возможен туман. Ветер днем до 15-20 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке и в центре – чрезвычайная. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидаются дождь и гроза. Ветер днем до 15-18 м/с.

В Алматы ожидаются кратковременный дождь и гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В горах Иле Алатау днем ожидаются сильный дождь, град и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Алматинской области на юге и в горных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы, в центре – небольшой дождь и гроза. Днем в горах возможны сильный дождь и град. Ветер до 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35°C. На севере, западе, юге и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке – высокая. В Конаеве ночью и утром ожидаются небольшой дождь и гроза. Днем сильная жара +35°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер до 15-20 м/с, днем порывы до 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и юге – высокая. В Таразе ветер днем усилится до 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается ветер с порывами до 15-18 м/с. В Атырау днем также ожидается усиление ветра до 15-18 м/с.

В Акмолинской области на западе и севере ожидаются дождь и гроза, днем – град и шквал. Ночью и утром местами туман. Ветер до 15-20 м/с. На западе и юге ожидается сильная жара +35°C. На западе сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе – чрезвычайная. В Кокшетау днем ожидаются временами дождь и гроза. Ветер до 15-20 м/с.

В Шымкенте днем ожидается северо-восточный, ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Туркестанской области в горных районах ожидаются кратковременный дождь, гроза, град и шквал, на севере – пыльная буря. Ветер до 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +40...+41°C. На севере, юге и в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ветер днем усилится до 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области днем на западе и юге ожидается пыльная буря. Ветер до 15-20 м/с, местами порывы до 25 м/с. На 26-27 июля на северо-западе, юге и юго-востоке области прогнозируется высокая пожарная опасность, на западе – чрезвычайная.

В Актау ожидается ветер днем до 15 м/с. Днем ожидается сильная жара +38...+39°C.

В области Улытау ожидается ветер с порывами до 15-18 м/с. Днем сильная жара +35...+38°C. На юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается сильная жара +35°C.

В Карагандинской области на востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области на севере и востоке ожидаются дождь и гроза, днем – град и шквал. Ветер до 15-20 м/с. На востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидаются дождь, гроза и град. Ветер до 15-20 м/с.

В Кызылординской области днем на севере, юге и в центре ожидается пыльная буря. Ветер до 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +40...+42°C. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара +40...+41°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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