"СайраноВитас" появился в Алматы
Фото: pexels
В Алматы на пляже озера Сайран молодой человек решил выступить с песней известного вокалиста Витаса, сообщает Zakon.kz.
Видео, на котором человек в маске пытается повторить шедевральный голос Витаса, появилось в соцсетях.
"Молодой человек неожиданно исполнил знаменитую "Оперу №2" Витаса настолько эмоционально и громко, что прохожие не могли сдержать удивления. По словам очевидцев, птицы взлетели, на воде появилась рябь, а у одного из наблюдателей даже выпал батон из пакета. Некоторые пассажиры проезжающего автобуса приняли все происходящее за начало массового флешмоба или перформанс театра", – говорится в описании.
Прохожие поделились, что парень "не просто пел, а будто вызвал дух самого Витаса".
В комментариях к видео пользователи показали свой юмор:
- Его надо на оповещение о землетрясениях поставить.
- Зато весело!
- Сирена, сирена, сирена!
- Динамики айфона аж пылью зачихали.
- Сайрановитас.
- Надеюсь, за вандализм не забрали.
Но многие комментаторы похвалили молодого человека, оценив его старания и смелось.
А казахстанская певица Макпал Исабекова решила сама видоизменить свою песню и порадовала поклонников новой аранжировкой хита "Обними".
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