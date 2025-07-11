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События

"СайраноВитас" появился в Алматы

микрофон в руке, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 17:52 Фото: pexels
В Алматы на пляже озера Сайран молодой человек решил выступить с песней известного вокалиста Витаса, сообщает Zakon.kz.

Видео, на котором человек в маске пытается повторить шедевральный голос Витаса, появилось в соцсетях.

"Молодой человек неожиданно исполнил знаменитую "Оперу №2" Витаса настолько эмоционально и громко, что прохожие не могли сдержать удивления. По словам очевидцев, птицы взлетели, на воде появилась рябь, а у одного из наблюдателей даже выпал батон из пакета. Некоторые пассажиры проезжающего автобуса приняли все происходящее за начало массового флешмоба или перформанс театра", – говорится в описании.

Прохожие поделились, что парень "не просто пел, а будто вызвал дух самого Витаса".

В комментариях к видео пользователи показали свой юмор:

  • Его надо на оповещение о землетрясениях поставить.
  • Зато весело!
  • Сирена, сирена, сирена!
  • Динамики айфона аж пылью зачихали.
  • Сайрановитас.
  • Надеюсь, за вандализм не забрали.

Но многие комментаторы похвалили молодого человека, оценив его старания и смелось.

А казахстанская певица Макпал Исабекова решила сама видоизменить свою песню и порадовала поклонников новой аранжировкой хита "Обними".

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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