"СайраноВитас" появился в Алматы

В Алматы на пляже озера Сайран молодой человек решил выступить с песней известного вокалиста Витаса, сообщает Zakon.kz.

Видео, на котором человек в маске пытается повторить шедевральный голос Витаса, появилось в соцсетях.

"Молодой человек неожиданно исполнил знаменитую "Оперу №2" Витаса настолько эмоционально и громко, что прохожие не могли сдержать удивления. По словам очевидцев, птицы взлетели, на воде появилась рябь, а у одного из наблюдателей даже выпал батон из пакета. Некоторые пассажиры проезжающего автобуса приняли все происходящее за начало массового флешмоба или перформанс театра", – говорится в описании.

Прохожие поделились, что парень "не просто пел, а будто вызвал дух самого Витаса".

В комментариях к видео пользователи показали свой юмор:

Его надо на оповещение о землетрясениях поставить.

Зато весело!

Сирена, сирена, сирена!

Динамики айфона аж пылью зачихали.

Сайрановитас.

Надеюсь, за вандализм не забрали.

Но многие комментаторы похвалили молодого человека, оценив его старания и смелось.

А казахстанская певица Макпал Исабекова решила сама видоизменить свою песню и порадовала поклонников новой аранжировкой хита "Обними".