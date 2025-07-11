"Когда мир был иным": Макпал Исабекова оживила воспоминания казахстанцев
Фото: Instagram/makosyai
Казахстанской эстрадной певице Макпал Исабековой удалось навеять ностальгию и вновь очаровать своих преданных поклонников. Так, артистка исполнила свой хит "Обними" с новой аранжировкой, сообщает Zakon.kz.
Композиция "Обними" вышла в свет еще в 2013 году.
Лауреат платиновой премии Казахстана "Тарлан" уже в 2025 года придала песне новое звучание, приняв участие в музыкальном проекте OYU.
Судя по отзывам пользователей, музыканты и Исабекова на отлично выполнили свою работу.
- Эта песня всегда возвращает во времена, когда мир был иным и алматинское лето было особенным.
- Макося прекрасна. Как будто вечность не слышала ее. Столько ностальгии.
- Макпал – красотка, настоящий артист, самый приятный женский тембр в Казахстане.
- Любимая наша Макпал.
- Всегда прекрасно и модно звучит. Офигенная песня и голос!
- Как я без ума от этой песни.
- Что-то ностальгия в глаз попала.
- Обожаю голос Макпал.
- Шикарно, что тогда, что сейчас.
- Я помню все ее песни наизусть, помню, как она получила приз зрительской симпатии на "Новой волне", где она зажгла публику с I will survive. И до сих пор включаю дома Макпал на всю громкость. И мне, мужчине 35 лет, совсем не стыдно, когда соседи мило хихикают.
- Мощь!
Не так давно в этом же проекте участвовала Дильназ Ахмадиева с песней "Золотой".
9 июля 2025 года единственная родная сестренка всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена получила диплом. Раушан окончила медицинский университет. С этим важным событием ее поспешили поздравить родители и общественность.
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