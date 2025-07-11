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Культура и шоу-бизнес

"Когда мир был иным": Макпал Исабекова оживила воспоминания казахстанцев

Макпал Исабекова, новое исполнение песни &quot;Обними&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 12:09 Фото: Instagram/makosyai
Казахстанской эстрадной певице Макпал Исабековой удалось навеять ностальгию и вновь очаровать своих преданных поклонников. Так, артистка исполнила свой хит "Обними" с новой аранжировкой, сообщает Zakon.kz.

Композиция "Обними" вышла в свет еще в 2013 году.

Лауреат платиновой премии Казахстана "Тарлан" уже в 2025 года придала песне новое звучание, приняв участие в музыкальном проекте OYU.

Судя по отзывам пользователей, музыканты и Исабекова на отлично выполнили свою работу.

  • Эта песня всегда возвращает во времена, когда мир был иным и алматинское лето было особенным.
  • Макося прекрасна. Как будто вечность не слышала ее. Столько ностальгии.
  • Макпал – красотка, настоящий артист, самый приятный женский тембр в Казахстане.
  • Любимая наша Макпал.
  • Всегда прекрасно и модно звучит. Офигенная песня и голос!
  • Как я без ума от этой песни.
  • Что-то ностальгия в глаз попала.
  • Обожаю голос Макпал.
  • Шикарно, что тогда, что сейчас.
  • Я помню все ее песни наизусть, помню, как она получила приз зрительской симпатии на "Новой волне", где она зажгла публику с I will survive. И до сих пор включаю дома Макпал на всю громкость. И мне, мужчине 35 лет, совсем не стыдно, когда соседи мило хихикают.
  • Мощь!

Не так давно в этом же проекте участвовала Дильназ Ахмадиева с песней "Золотой".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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