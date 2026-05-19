Азартные игры разрушили карьеру чиновника в области Жетысу

Увлечение азартными играми стоило должности госслужащему в области Жетысу. Его уволили за дискредитацию государственной службы, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнули в областной прокуратуре, соблюдение антикоррупционных ограничений и этических норм является обязательным условием пребывания на государственной службе. Любое нарушение данных требований влечет за собой ответственность и бескомпромиссную правовую оценку.

"В ходе анализа соблюдения антикоррупционного законодательства прокуратурой Аксуского района выявлен факт грубого нарушения этических и правовых норм. Установлено, что действующий сотрудник государственного органа, игнорируя установленные законом запреты, регулярно принимал участие в азартных играх", – рассказали в надзорном органе 19 мая 2026 года.

По акту прокурорского реагирования чиновника уволили за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу.

Отметим, что закон, запрещающий госслужащим принимать участие в азартных играх, вступил в силу еще 9 сентября 2024 года.