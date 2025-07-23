Глава государства направил телеграмму президенту Египта
Фото: akorda.kz
23 июля 2025 года президент Казахстана направил телеграмму президенту Египта, сообщает Zakon.kz.
По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев поздравил Абделя Фаттаха Ас-Сиси и его соотечественников с национальным праздником Арабской Республики Египет – Днем революции.
"Глава нашего государства пожелал дальнейшего процветания Египту. Президент выразил уверенность в том, что сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах будет и впредь динамично развиваться на благо обоих народов", – говорится в сообщении.
21 июля Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму королю Бельгии. Он поздравил Филиппа с Национальным днем страны.
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