Глава государства направил телеграмму президенту Египта

23 июля 2025 года президент Казахстана направил телеграмму президенту Египта, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев поздравил Абделя Фаттаха Ас-Сиси и его соотечественников с национальным праздником Арабской Республики Египет – Днем революции.

"Глава нашего государства пожелал дальнейшего процветания Египту. Президент выразил уверенность в том, что сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах будет и впредь динамично развиваться на благо обоих народов", – говорится в сообщении.

21 июля Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму королю Бельгии. Он поздравил Филиппа с Национальным днем страны.