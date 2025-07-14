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События

Руслан Желдибай получил руководящую должность в международной спортивной организации

пресс-секретарь президента Токаева Руслан Желдибай, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 12:01 Фото: Facebook/Руслан Желдибай
Международная федерация дзюдо (IJF) назначила советника – пресс-секретаря президента Казахстана Руслана Желдибая директором Комиссии по новым технологиям и высоким достижениям, сообщает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Желдибай.

"Это дополнительная общественная деятельность. Выражаю благодарность руководству IJF, г-ну Мариусу Визеру, который выразил доверие. Наличие представителей в международных спортивных организациях страны – очень важно. Этим шагом мы не только укрепляем авторитет нашей страны, но и обмениваемся опытом", – отметил он.

Как пишет Olympic.kz, комиссия будет заниматься внедрением современных технологий и их этичным применением в интересах спортсменов, мирового дзюдо-сообщества и повышения спортивных результатов. Также комиссия будет способствовать укреплению сотрудничества, развитию инноваций и продвижению дзюдо как глобального инструмента для социального развития.

Руслан Желдибай родился в 1989 году. В 2010 году окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова. Выпускник международной образовательной программы "Болашак". В 2017 году окончил магистратуру Университета Уорик (Великобритания).

Трудовой стаж начинал в 2011-2012 годах с редактора национального телеканала "Қазақстан". С апреля 2022 года по январь 2023 года работал пресс-секретарем президента Казахстана. 1 сентября 2023 года был назначен помощником президента Казахстана по вопросам внутренней политики и коммуникациям. В феврале 2025 года стал советником – пресс-секретарем президента.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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