Захват заложников в аэропорту Алматы: для обвиняемого запросили 10,5 года тюрьмы

15 июля 2025 года в Турксибском районном суде Алматы после доследования снова приступили к рассмотрению уголовного дела по захвату заложницы в аэропорту. После выступления сторон состоялись прения, сообщает Zakon.kz.

Прокурор Алмас Бертаев во время выступления отметил, что захват заложников с применением ножа и угрозой взрыва – тяжкое преступление, которое могло повлечь за собой серьезные последствия.

"Вина подсудимого Баратова полностью доказана. Смягчающим обстоятельством является его признание вины. Прошу признать виновным Баратова и назначить по п. 4 ч. 2 ст. 261 УК РК "Захват заложника" – 8 лет; по ч. 3 ст. 293 УК РК "Хулиганство с применением оружия" – 4 года 8 месяцев; ст. 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" – 2 года 6 месяцев. Окончательно назначить 10 лет 6 месяцев лишения свободы", – зачитал гособвинитель.

В последнем слове подсудимый Машрапбек Баратов попросил прощения у потерпевших. Просил суд учесть его пенсионный возраст, добавив, что раскаивается.

Оглашение приговора состоится 16 июля.

На скамье подсудимых 67-летний пенсионер Машрапбек Баратов. Гособвинитель Алмас Бертаев напомнил, что 7 марта 2025 года около 11 часов в аэропорту Алматы подсудимый из-за тяжелых жизненных обстоятельств без документов и билета хотел вылететь в другой город.

"Когда сотрудница аэропорта потребовала у него документы, он захватил ее, угрожая ножом, направился в зону полетов. Кроме того, он грозился взорвать воздушную гавань, ссылаясь на то, что в его рюкзаке имеется бомба. В этот момент заложницу спас прохожий Муса Абдраимов", – зачитал обвинительный акт Алмас Бертаев.

Обвиняемый полностью признал вину.

Потерпевшая 23-летняя инспектор службы безопасности воздушной гавани Ботагоз Мухтарова рассказала суду, что в день происшествия подсудимый вел себя агрессивно и требовал пройти в стерильную зону.

"Я попросила удостоверение личности и посадочный талон, на что он сказал, что через три минуты взорвет аэропорт. Он меня толкнул, я упала. Я была в шоковом состоянии, кричала, звала на помощь. Были полицейские, пассажиры и коллеги. Тогда прохожий Муса Абдраимов сказал: "Отпусти девушку, возьми меня". Тогда он меня отпустил", – сказала Ботагоз Мухтарова.

Другой потерпевший Муса Абдраимов рассказал, как спас заложницу. Уточнив, что спасательная операция длилась около шести минут.

"Я проводил друзей и услышал крик. Все побежали в сторону досмотра. Мне стало интересно, что происходит. Пошел, смотрю: мужчина держит за волосы девушку. У него в руке был нож и телефон. Он требовал позвать старших. Девушке было плохо. И Баратов не знал, как поступить. Я чувствовал, что что-то может произойти. Я сказал ему отпустить девушку и меня взять. Он молодец, ее отпустил. Понял, что у него в рюкзаке нет никаких взрывчатых веществ. Я подумал сделать прием, чтобы он не порезал себя ножом, и все благополучно завершилось", – пояснил суду Муса Абдраимов.

Подсудимый в суде заявил, что пошел на отчаянный шаг из-за трудных жизненных ситуаций. У него восемь детей, восемь внуков, а на работе охранником получал всего 150 тыс. тенге, чего не хватало на жизнь.

"Я два дня назад поругался с руководством из-за того, что не давали зарплату. В тот день прогулялся до аэропорта, услышал "Алматы – Астана", решил рассмотреть этот вариант. Но девушка схватила меня. Тогда у меня заклинило. Дело в том, что я был контуженным. Когда держал девушку, смотрю – толпа, поэтому сказал, что взорву аэропорт. Мне жалко, что я так поступил, тем более с женщиной. Я только потом подумал, на что бы я улетел: ни денег, ни билетов", – сказал Машрапбек Баратов.

Также третьей потерпевшей по делу признали представителя Департамента полиции на транспорте Р. Жанжаксину.

Сначала по делу потерпевшей была признана только сотрудница аэропорта Алматы Ботагоз Мухтарова. В начале судебного следствия дело было решено вернуть на доследование.