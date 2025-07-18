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Экономика и бизнес

Экономист отметил ключевые моменты нового Налогового кодекса

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18 июля 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс. Экономист Эльдар Шамсутдинов прокомментировал для Zakon.kz поправки, касающиеся НДС и корпоративного подоходного налога для банковского сектора.

Напомним, документом, в частности, установлена новая базовая ставка НДС – 16% и определено повышение КПН для банковского сектора и игорного бизнеса до 25%.

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, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 17:06
Новый Налоговый кодекс подписал Токаев

По мнению руководителя аналитической группы "Комментарий", экономиста Эльдара Шамсутдинова, в условиях "разогретой" экономики обложить налогами потребление вполне логично. Ведь цель – добиться фискальной стабильности.

"Я смотрю на это с точки зрения экономиста. Более того – экономиста, который акцентирует внимание на государственных облигациях. Иностранные инвесторы с прошлого года говорили во всех своих отчетах о том, что Казахстану нужна фискальная устойчивость. Фискальная устойчивость означает, что мы менее зависимы от нефтяных поступлений и более сконцентрированы на не нефтяных – значит, на налогах. С приходом Трампа волатильность, неопределенность на мировых рынках серьезно выросла. А неопределенность на мировых рынках влияет на спрос на наш основной экспортный товар – нефть. Если спрос на нефть падает, падает и экспортная выручка. В свою очередь падение экспортной выручки означает давление на тенге, который начинает обесцениваться, соответственно, инфляция растет", – рассказал эксперт.

И добавил, что НДС – сквозной налог, который по большей части выплачивает конечный покупатель, чаще являющийся физическим лицом. Поэтому для физических лиц какие-то товары вырастут в цене.

"Но вопрос – в сроках. Специально заранее объявлялось о том, что НДС будет повышаться, дабы бизнес начал повышать цены постепенно и был готовым к повышению НДС. Я надеюсь, бизнес адаптировался, раньше поднял цены, и мы не увидим роста инфляции. Для физических лиц, конечно, любое повышение налогов неприятно. Но бюджетный кризис, если бы он наступил, гораздо неприятнее. А он бы, скорее всего, наступил. Потому что состояние неопределенности с ценами на нефть все-таки серьезно влияет на доходы нашего бюджета".Эльдар Шамсутдинов

Что до банковского сектора, уверен спикер, давно пора было демотивировать банки увлекаться потребительскими кредитами.

"Люли постепенно привыкли к потребительскому кредитованию и стали считать кредиты продолжением своих доходов. А это всегда поддерживало спрос. Если бы не было такого активного потребительского кредитования, не было такого активного спроса, не было бы и столь большого давления на тенге. По различным оценкам потребительское кредитование занимало до 40% вклада в инфляцию. Но при этом – от 1% до 1,5% роста ВВП. Это серьезный показатель для ВВП. Впрочем, увеличение налоговых поступлений должно сбалансировать бюджет, высвободить ресурсы для бюджета развития", – отметил спикер.

Важность наличия ресурсов для бюджета развития Эльдар Шамсутдинов объяснил тем, что государство сможет вкладываться в долгосрочные инфраструктурные проекты, которые в конечном итоге обеспечат рост ВВП.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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