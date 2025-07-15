Каким будет облик Астаны в ближайшие 10 лет

В Астане провели семинар-встречу с участием акима города Жениса Касымбека, министра промышленности и строительства Ерсайына Нагаспaева, представителей региональных акиматов и международных экспертов в сфере урбанистики, сообщает Zakon.kz.

В ходе мероприятия были подведены итоги социально-экономического развития столицы и обозначены ключевые направления работы до 2035 года. Семинар организован в рамках реализации поручения главы государства и масштабной экологической инициативы "Таза Қазақстан".

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По информации акима города, численность населения Астаны достигла 1,5 млн человек с ежегодным приростом около 7%. В этих условиях утвержден новый Генеральный план столицы, который предусматривает рост численности населения до 2,3-2,5 млн человек. Актуализирована программа реновации старого жилого фонда: до 2030 года планируется расселить 206 аварийных домов. Приоритет в градостроительной политике отводится развитию социальной инфраструктуры, благоустройству и созданию зеленых зон.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

"Мы выстраиваем городскую систему с опережающим развитием инженерной инфраструктуры. В основе всех наших действий принцип "город для людей", когда приоритет отдается качеству жизни горожанина, инклюзивности и доступной среде", – подчеркнул Женис Касымбек.

Одной из приоритетных задач в столице является развитие транспортной системы, в том числе увеличение доли общественного транспорта с текущих 41% до 71% к 2029 году, обновление автобусного парка и строительство новых транспортных развязок. Также продолжается реализация проекта LRT, тестовый запуск первой линии запланирован на сентябрь текущего года.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Важное внимание уделяется вопросам экологии и озеленения. За три года в городе высажено свыше 2,5 млн зеленых насаждений, внедрен Устав озеленения, начата цифровизация деревьев. Реализуются крупные проекты благоустройства улиц, набережных и общественных пространств, включая экопарк на территории Малого Талдыколя, зеленый пешеходный коридор Green Line и новый парк Damu.

В Астане также активно развиваются креативная индустрия и событийный туризм. В городе регулярно проходят международные культурные и спортивные мероприятия. В этом году ожидаются концерты мировых звезд.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В завершение аким города подчеркнул, что дальнейшее развитие столицы требует эффективной и слаженной работы всех городских служб, а также внедрения лучших международных практик.