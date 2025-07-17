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События

В Атырауской области массово гибнут верблюды: в регион ожидается прибытие ученых из Астаны

верблюды массово гибнут в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 22:41 Фото жителей Атырауской области
В Курмангазинском районе Атырауской области зафиксирована массовая заболеваемость среди верблюдов. Более 80 верблюдов погибли. Местные органы ветеринарного контроля просят привлечь специалистов из НИИ биологической безопасности и КазНИВИ, сообщает корреспондент Zakon.kz

Массовая гибель верблюдов наблюдается уже два месяца в сельских округах Дынгызыл, Енбекши, Макаш и Нуржау. По данным местных ветеринарных служб, симптомы различной степени тяжести были зафиксированы у 204 животных. На сегодняшний день 84 верблюда погибли, 73 выздоровели, еще 47 продолжают получать лечение.

Чтобы выяснить причины заболевания, специалисты взяли пробы от больных и павших животных. Они были исследованы на наличие особо опасных инфекций, таких как сибирская язва, лептоспироз, хламидиоз, бруцеллез, пастереллез, сальмонеллез, листериоз и блютанг. Согласно акту экспертизы Национального референтного ветеринарного центра от 30 июня 2025 года, все результаты оказались отрицательными – возбудители указанных заболеваний не обнаружены.

Для дальнейшего выяснения причин заболевания местные органы ветеринарного контроля направили официальное обращение в Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК с просьбой привлечь специалистов из НИИ биологической безопасности и КазНИВИ для проведения углубленных научно-исследовательских работ.

По предварительной версии местных ветеринаров, заболевание могло быть вызвано укусами насекомых (предположительно, слепней), паразитарными инфекциями или отравлением. На текущий момент больные животные остаются под наблюдением ветеринаров.

Ожидается приезд ученых из Астаны и Алматы. По результатам их исследований будут приняты меры по предотвращению дальнейшего распространения заболевания и лечению пострадавшего скота.

Видео из региона редакции Zakon.kz передали местные жители.

Ранее сообщалось, что овцы и бараны массово гибнут в Карагандинской области.

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Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
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