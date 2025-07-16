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События

В Казахстане стартовало строительство крупнейшего внутреннего сухого порта

Костанай, Тобол , фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 19:58 Фото: ТЛК Тобыл
В Костанае дан официальный старт строительству нового транспортно-логистического комплекса "Тобыл". Это первый крупнейший внутренний сухой порт Казахстана, расположенный вдали от государственной границы, который станет ключевым логистическим узлом северного региона.

С ходом реализации проекта ознакомились заместитель премьер-министра РК Ермек Кошербаев, аким Костанайской области Кумар Аксакалов, руководитель АО "Фонд развития промышленности" Ринат Гаппаров, а также представители руководства компаний АО "Кедентранссервис", Kia Qazaqstan и Allur.

Фото: ТЛК Тобыл

ТЛК "Тобыл" реализуется в партнерстве с АО "Кедентранссервис" при поддержке Фонда развития промышленности. Общая площадь комплекса составит 133,6 гектара, мощность до 400 тысяч ДФЭ (двадцатифутовых контейнеров) в год. Объем инвестиций составляет 64 млрд тенге.

Новый комплекс логично вписывается в динамику индустриального роста Костанайской области, которая уверенно закрепляется в статусе одного из главных промышленных центров страны. Уже в 2025 году здесь планируется запуск завода Kia мощностью 70 тысяч автомобилей в год, а также производства автокомпонентов и комплектующих на 220 тысяч единиц.

Фото: ТЛК Тобыл

"Мы не просто строим логистический узел – мы закладываем прочный фундамент для новой экономической географии страны. "Тобыл" станет интеллектуальной платформа, где соединяются логистика, цифровизация, образование и индустрия. Здесь появятся новые компетенции, новые рабочие места, новые смыслы для молодежи. Это не региональный, а национальный проект, катализатор роста всей страны. Он усилит позиции Казахстана в глобальных цепочках поставок, откроет новый горизонт для бизнеса, инвесторов и людей, которые хотят расти и развиваться здесь, у себя на родине", – отметил заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев.

Комплекс будет обслуживать маршруты Китай – Центральная Азия – Европа. Это даст импульс развитию мультимодальных перевозок, углублению переработки и расширению экспорта.

Фото: ТЛК Тобыл

"Глава государства поставил перед нами задачу – сформировать Казахстан как центр логистики Евразии. Мы начинаем с конкретных дел. ТЛК "Тобыл" обеспечит логистическую поддержку для стремительно растущей промышленности региона. Увеличится экспорт, снизятся издержки бизнеса, появятся новые ниши для инвестиций и МСБ", – подчеркнул аким области Кумар Аксакалов.

На территории комплекса разместятся терминалы, склады, растаможка, сервисные и IT-зоны по принципу "все в одном месте". Будет реализована цифровая система отслеживания грузов в реальном времени.

Фото: ТЛК Тобыл

"Новый комплекс создаст условия для снижения логистических издержек для предприятий, развития экспортно-ориентированных производств и привлечения новых инвестиций в обрабатывающий сектор и появления новых промышленных предприятий. Мы уверены, что ТЛК "Тобыл" станет точкой притяжения для бизнеса и даст импульс дальнейшему промышленному развитию региона", – отметил директор ТЛК "Тобыл" Айдын Алимов.

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Айсулу Омарова
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