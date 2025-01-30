Опасная погода: в Алматы и во всех областях объявили штормовое предупреждение

В Алматы и 17 областях Казахстана на 31 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель. В Караганде ночью ожидаются снег, низовая метель.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау ночью и утром ожидается туман

Ночью на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается снег, днем на севере, юге, в горных районах осадки (преимущественно снег). На севере, юге, в горных районах области туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе ночью ожидается снег, днем осадки (преимущественно снег). Ожидаются туман, гололед.



Ночью на востоке Улытауской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На западе, юге области гололед. На севере области туман.

На севере, востоке Актюбинской области ожидается гололед. На западе, юге области ожидается туман. В Актобе ночью сохраняется гололед.

На востоке, юге, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. В Кызылорде временами ожидаются туман, гололед.

В Абайской области ожидается снег, ночью на западе, севере области метель. В Семее ожидается снег, ночью метель.

На юге, востоке Акмолинской области ночью ожидаются небольшой снег, низовая метель. На западе, юге, востоке области ожидается туман.

На западе, юге, востоке Павлодарской области ожидается ночью снег, низовая метель, днем небольшой снег, низовая метель. Ветер северо-западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается ночью снег, низовая метель, днем небольшой снег, низовая метель.

В Алматинской области временами ожидаются ночью снег, днем осадки (преимущественно снег). На севере, юге, в горных районах области туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Конаеве временами ожидаются туман, на дорогах гололедица.

В Алматы временами ожидаются туман, на дорогах гололедица.



В Жетысуской области ожидаются ночью снег, днем осадки (преимущественно снег). В горных районах области временами туман, гололед. Ветер юго-западный на севере области порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается снег, ночью на севере, востоке области сильный снег, метель.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Уральске ожидаются туман, гололед.

На западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области ожидается туман.

На западе, юге Костанайской области ожидается туман.

Ночью на севере, западе, в горных и предгорных районах, днем в горных районах Туркестанской области ожидаются снег, гололед. На севере, западе, в горных и предгорных районах области туман, на горных перевалах области низовая метель. Ветер северо-западный на горных перевалах области 15- 20 м/с. В Шымкенте ночью ожидаются снег, гололед. Временами туман. В Туркестане ночью ожидаются снег, гололед. Временами туман.

Ранее синоптики рассказали, какую погоду ожидать жителям Казахстана в предстоящую пятницу, 31 января 2025 года. Подробнее можно узнать здесь.

