Опасная погода: в Алматы и во всех областях объявили штормовое предупреждение

В Алматы и 17 областях Казахстана на 14 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На юге, севере, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман. В Кызылорде днем ожидаются гололед, туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте ночью ожидается туман. В Туркестане ночью ожидается туман.

На севере, в центре Абайской области ожидается снег, метель. Ветер юго-западный ночью на севере, в центре области 15-20 м/с. В Семее ночью ожидается снег, метель.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный ночью в горных районах области, днем на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. В Конаеве временами ожидается туман, на дорогах гололедица.

В Алматы временами ожидается туман, на дорогах гололедица.

Ночью на западе, юге, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.

Ночью на востоке Улытауской области ожидаются снег, в центре области небольшой снег, низовая метель. На севере, востоке, в центре области временами туман, гололед. В Жезказгане ожидаются временами туман, гололед.

Ночью на севере, юге, востоке, днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на востоке области 15-20, временами порывы 23 м/с, днем на западе области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидаются снег, на западе области небольшой снег, низовая метель, днем на севере, востоке области небольшой снег, низовая метель, гололед. На западе, севере области временами туман. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью ожидаются снег, низовая метель. Днем гололед. Ветер юго-западный ночью порывы 15-18 м/с.

На севере, юге, в центре Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ночью ожидается туман.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

На западе, востоке, юге Костанайской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер восточный в районе Алакольских озер порывы 17-22 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается снег, метель. Ветер южный ночью на севере области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается снег, метель.

Ранее казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по республике в предстоящую пятницу, 14 февраля 2025 года.