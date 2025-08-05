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Опасная погода: в Астане и во всех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 22:41 Фото: pixabay
В 17 областях Казахстана на 6 августа объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В горных районах Алматинской области временами ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах области Жетысу днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью на западе области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидается гроза. 

Ночью на западе, севере, востоке Павлодарской области ожидаются сильный дождь, шквал. Гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с, ночью на западе, севере, востоке порывы 23-28 м/с. На северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Павлодаре ночью ожидаются сильный дождь, шквал, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. На западе, севере, юге области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с, на юге, востоке области временами 25 м/с.

Днем на северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на юге, северо-востоке области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 38-40 градусов. На северо-востоке области высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем на востоке области 15-20 м/с. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области пыльная буря. Ветер южный, юго-восточный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-39 градусов. На севере, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 36-38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе, востоке Актюбинской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, днем на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на западе, юге области ожидается сильная жара 36 градусов. На западе области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке области Улытау ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15 м/с.

Днем на севере области Абай ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее во второй половине дня ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 17-22 м/с.

Во второй половине дня на севере Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере, востоке области 15-20 м/с.

В Астане ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, временами порывы 15-20 м/с. 

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе, юге Костанайской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер северный, северо-западный, днем на юге области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидается гроза.

Днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" рассказали жителям Казахстана о погоде на среду, 6 августа 2025 года.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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