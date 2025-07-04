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Общество

По одному из мостов в Астане станет сложнее ездить

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 12:13 Фото: pixabay
В Астане мост Арыс частично перекроют, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, планируется средний ремонт указанного моста.

"В связи с этим с 7 по 16 июля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон", – сообщили в ведомстве 4 июля 2025 года.

Фото: акимат Астаны

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее столичные водители такси заявили о принудительных платежах за право передвижения по выделенным автобусным линиям. По словам частных извозчиков, им приходится ежемесячно выплачивать до 15 тысяч тенге представителям крупных таксопарков.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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