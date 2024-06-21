По одному из мостов в Астане станет труднее ездить

В Астане ограничат движение до конца месяца на одном из мостов, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о мосте Тауелсиздик, где в связи с работами по укладке верхнего слоя асфальта перекроют движение по одной из сторон.

В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны напомнили, что в октябре 2023 года для разгрузки движения на дорогах был обеспечен проезд на мосту Тауелсиздик через реку Есиль по нижнему слою дорожного покрытия. На сегодня благоустройство моста продолжается.

Фото: акимат Астаны

"Так, с 21 по 30 июня текущего года планируется провести работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. При этом движение для транспорта будет обеспечено по одной из сторон моста в обоих направлениях", – сообщили в акимате.

Накануне, 20 июня, сообщалось, что по пр. Сарыарка частично перекроют движение до 30 июня.