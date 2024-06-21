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По одному из мостов в Астане станет труднее ездить

Рабочие, дорожно-ремонтные работы, установка бордюров, бордюры, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 09:14 Фото: Zakon.kz
В Астане ограничат движение до конца месяца на одном из мостов, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о мосте Тауелсиздик, где в связи с работами по укладке верхнего слоя асфальта перекроют движение по одной из сторон.

В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны напомнили, что в октябре 2023 года для разгрузки движения на дорогах был обеспечен проезд на мосту Тауелсиздик через реку Есиль по нижнему слою дорожного покрытия. На сегодня благоустройство моста продолжается.

Движение по мосту Тауелсиздик ограничат, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 09:14

Фото: акимат Астаны

"Так, с 21 по 30 июня текущего года планируется провести работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. При этом движение для транспорта будет обеспечено по одной из сторон моста в обоих направлениях", – сообщили в акимате.

Накануне, 20 июня, сообщалось, что по пр. Сарыарка частично перекроют движение до 30 июня.

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