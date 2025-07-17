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События

Живая африканская зебра: необычный тендер на 14 млн объявили в Шымкенте и отменили на следующий день

зебра в зоопарке Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 13:38 Фото: зоопарк Шымкента
В Шымкенте через госзакупку хотели приобрести шесть зебр на общую сумму 14 040 000 тенге. Но после госаудита необычный лот отменили, сообщает Zakon.kz.

1 июля 2025 года на сайте государственных закупок Казахстана появился лот с наименованием "Живая африканская зебра". Организатором был зоопарк Шымкента, который хотел приобрести шесть зебр по 2 340 000 за одну особь.

Фото: goszakup.gov.kz

Согласно правилам, к лоту даже указали техническую спецификацию:

"Наименование предмета закупки: Закупка животных – зебра Чапмана. Домен: Эукариоты. Царство: Животные. Тип: Хордовые. Класс: Млекопитающие. Отряд: Непарнокопытные. Семейство: Лошадиные. Род: Лошади. Вид: Бурчеллова зебра. Подвид: зебра Чапмана. Год рождения 2022 г. Внешний вид: зебра Чапмана отличается полосами, похожими на зебру Бурчеллова и на нижние половины ног, которые распадаются на множество нерегулярных коричневых пятен. Пясть не совсем черная на нижней половине. Когда рождаются жеребята, у них коричневые полосы, а в некоторых случаях взрослые не имеют черной окраски на своих шкурах и сохраняют коричневые полосы..."

В зоопарке Шымкента хотели, чтобы это были два самца и восемь самок (несмотря на общее количество закупаемых животных – шесть).

скриншот с сайта госзакупок, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 13:38

Фото: goszakup.gov.kz

Однако госзакуп не состоялся. Уже на следующий день – 2 июля – его отменили.

"Произведена отмена закупки, основанием которого является: уведомление №790000000-ЗЦП-5/13-342337 от 02.07.2025. Орган, принявший решение об отмене: орган внутреннего государственного аудита, Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Шымкенту Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан", – говорится в документе об отмене.

Отметим, что последний раз в зоопарке Шымкента рассказывали о содержащейся у них зебре Чапмана весной 2024 года. А 13 июля 2025 года там рассказали об одном из самых красивых обитателей – о дальневосточном леопарде по кличке Амур.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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