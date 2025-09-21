Руководитель ДЧС Алматы обратился к жителям из-за землетрясения

Временно исполняющий обязанности начальника ДЧС Алматы Дамир Ермагамбетов 21 сентября обратился к жителям и гостям мегаполиса из-за землетрясения, сообщает Zakon.kz.

Его видеобращение появилось на странице ДЧС в Instagram.

"Уважаемые жители города Алматы и гости нашего города! Сегодня, 21 сентября 2025 года, примерно в 16 часов 25 минут по времени Астаны, сеть сейсмических станций была зарегистрирована в 9 километрах от города Алматы, землетрясение без ощутимости. Повода для паники и беспокойства нет. Обстановка находится под контролем Д0епартамента по чрезвычайной ситуации", – сказал Дамир Ермагамбетов.

Он подчеркнул, что повторных автошоков не ожидается.

В ДЧС отметили, что Алматы расположен в сейсмоопасной зоне, где возможно возникновение землетрясений силой до 9-10 баллов. Ежегодно на территории города регистрируется более 200 слабых, неощущаемых землетрясений. Большинство из них представляют собой колебания около 2-4 баллов и считаются фоновым уровнем сейсмической активности для Алматы.



Вместе с тем, как пояснили в МЧС, автоматизированная система раннего оповещения (АСРО), действующая в Алматы с 2023 года и включающая 28 сейсмостанций, успешно зафиксировала сейсмическую волну в оперативном режиме.

"Первой станцией, зарегистрировавшей событие, стала станция в Акжаре. На основе полученных данных система передала сигнал в MassAlert, после чего было выдано официальное оповещение. Землетрясение не представляло угрозы для населения и инфраструктуры. Работа по интеграции АСРО и системы массового оповещения MassAlert продолжается", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что специалисты занимаются настройкой передачи информации и совершенствованием аналитических алгоритмов, что позволит повысить скорость и точность оповещения населения в случае возникновения опасных сейсмических событий.

21 сентября в 16:25 жителям и гостям Алматы пришло экстренное оповещение из-за землетрясения, которое не ощущалось на территории города, однако эпицентр находился всего в 9 км на юго-запад от Алматы. Позже стало известно, что оповещение пришло из-за того, что датчики сейсмологов зафиксировали землетрясение, после чего Mass Alert запустилось автоматически.