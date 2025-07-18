Владимир Путин наградил внучку генерала Панфилова Алуа Байкадамову

Президент России Владимир Путин наградил внучку генерала Ивана Панфилова, директора Военно-исторического музея Вооруженных сил Казахстана Алуа Байкадамову, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение президента РФ от 17.07.2025 № 284-рп "О поощрении" опубликовано на сайте "Официальное опубликование правовых актов".

"За заслуги в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Казахстаном наградить Почетной грамотой президента Российской Федерации Байкадамову Алуа Бахитжановну", – указано в документе.

Фото: посольство РФ в Казахстане

9 мая 2025 года сообщалось, что президент России Владимир Путин передал главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева. Документ отца президента Казахстана представили из архива Министерства обороны РФ.