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События

Владимир Путин наградил внучку генерала Панфилова Алуа Байкадамову

внучка генерала Панфилова Алуа Байкадамова, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 17:20 Фото: archive.president.kz
Президент России Владимир Путин наградил внучку генерала Ивана Панфилова, директора Военно-исторического музея Вооруженных сил Казахстана Алуа Байкадамову, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение президента РФ от 17.07.2025 № 284-рп "О поощрении" опубликовано на сайте "Официальное опубликование правовых актов".

"За заслуги в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Казахстаном наградить Почетной грамотой президента Российской Федерации Байкадамову Алуа Бахитжановну", – указано в документе.

Фото: посольство РФ в Казахстане

9 мая 2025 года сообщалось, что президент России Владимир Путин передал главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева. Документ отца президента Казахстана представили из архива Министерства обороны РФ.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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