Владимир Путин может посетить Казахстан

Посол РФ в РК Алексей Бородавкин анонсировал визит президента России Владимира Путина в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом дипломат 10 февраля 2026 года рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"В этом году планируется уже ответный визит в Казахстан нашего президента. Пока даты не определены, но такой визит состоится. Я думаю, что нам будет о чем отчитаться перед нашими руководителями", – сказал Алексей Бородавкин.

Сотрудничество РК и РФ, как отметил посол, развивается во всех сферах, включая образование, культуру и военное дело.

"Действительно, в результате визита (президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. – Прим. ред.) была подписана декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. И союзничество, которое является не просто, так сказать, какими-то политическими заявлениями, наполнено очень конкретным практическим содержанием по всем направлениям наших союзнических отношений, интеграционных связей", – подчеркнул Алексей Бородавкин.

11-12 ноября 2025 года состоялся государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Россию. Визит начался с неформальной встречи президентов РК и РФ, которая продолжалась более 2,5 часа. Затем главы двух государства провели переговоры, по итогам которых были подписаны документы.

Владимир Путин в Казахстане с госвизитом был 27-28 ноября 2024 года, по итогам которого ответил на вопросы журналистов.