#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
504.6
594.27
6.48
События

Новые амбулатории в Актюбинской области построены за счет возвращенных активов

амбулатории построили в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 12:30 Фото: pixabay
По поручению президента РК органы прокуратуры продолжают строительство социальных объектов за счет возвращенных незаконно приобретенных средств. В селах Сарысай и Шоқысу Шалкарского района открылись новые врачебные амбулатории, рассчитанные на прием до 50 пациентов, сообщает Zakon.kz.

Теперь жители смогут получать первичную медицинскую помощь на месте, не выезжая в районный центр.

"В амбулаториях предоставляются медицинские услуги, оснащенные диагностическим оборудованием, работают квалифицированные специалисты – все это направлено на улучшение здоровья населения", – рассказали в Генпрокуратуре.

Ранее сообщалось, что на возвращенные государству средства в двух областях Казахстана построят соцобъекты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Старом Колутоне строят медицинский пункт за счет возвращенных активов
19:31, 18 июля 2025
В Старом Колутоне строят медицинский пункт за счет возвращенных активов
Мы давно ждали этого события: новая врачебная амбулатория появилась в Актюбинской области
12:21, 09 октября 2025
Мы давно ждали этого события: новая врачебная амбулатория появилась в Актюбинской области
Медучреждения построили на возвращенные активы в Акмолинской области
16:25, 17 июня 2025
Медучреждения построили на возвращенные активы в Акмолинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: