Новые амбулатории в Актюбинской области построены за счет возвращенных активов
Фото: pixabay
По поручению президента РК органы прокуратуры продолжают строительство социальных объектов за счет возвращенных незаконно приобретенных средств. В селах Сарысай и Шоқысу Шалкарского района открылись новые врачебные амбулатории, рассчитанные на прием до 50 пациентов, сообщает Zakon.kz.
Теперь жители смогут получать первичную медицинскую помощь на месте, не выезжая в районный центр.
"В амбулаториях предоставляются медицинские услуги, оснащенные диагностическим оборудованием, работают квалифицированные специалисты – все это направлено на улучшение здоровья населения", – рассказали в Генпрокуратуре.
Ранее сообщалось, что на возвращенные государству средства в двух областях Казахстана построят соцобъекты.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript