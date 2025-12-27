Новые амбулатории в Актюбинской области построены за счет возвращенных активов

Фото: pixabay

По поручению президента РК органы прокуратуры продолжают строительство социальных объектов за счет возвращенных незаконно приобретенных средств. В селах Сарысай и Шоқысу Шалкарского района открылись новые врачебные амбулатории, рассчитанные на прием до 50 пациентов, сообщает Zakon.kz.

Теперь жители смогут получать первичную медицинскую помощь на месте, не выезжая в районный центр.

"В амбулаториях предоставляются медицинские услуги, оснащенные диагностическим оборудованием, работают квалифицированные специалисты – все это направлено на улучшение здоровья населения", – рассказали в Генпрокуратуре. Ранее сообщалось, что на возвращенные государству средства в двух областях Казахстана построят соцобъекты.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: